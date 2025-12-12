Підтримайте Вільне Радіо
У Старомлинівській громаді почали збирати інформацію про дітей, які потребують оздоровлення й відпочинку наступного року. Батьків і законних представників малечі просять пройти опитування.
Про це повідомили у пресслужбі Старомлинівської громади.
Заповнити анкету й повідомити про своїх дітей, які потребують оздоровлення, жителі громади можуть за посиланням.
Отримані відповіді місцеве керівництво планує використати, аби завчасно організувати необхідні програми й сформувати списки дітей.
