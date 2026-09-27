Прийом жителів Торецької громади у Києві та Дніпрі: графік на тиждень

Прийом жителів Торецької громади. Фото: Торецька МВА/Facebook

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З 28 вересня по 2 жовтня фахівці управління соціального захисту населення Торецької міської військової адміністрації прийматимуть жителів громади у гуманітарних просторах у Києві та Дніпрі. У Кременчуці прийом тимчасово призупинили.

Графік роботи оприлюднили у Торецькій міській військовій адміністрації.

У Києві фахівці соцзахисту прийматимуть жителів у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” за адресою: вул. Вишгородська, 67, Оболонський район. Прийом триватиме з понеділка, 28 вересня, до пʼятниці, 2 жовтня, з 10:00 до 14:00.

У Дніпрі звернутися до спеціалістів можна буде в культурному просторі Торецької громади за адресою: просп. Лесі Українки, 55, Центральний район. Там прийом проводитимуть 28 і 30 вересня та 2 жовтня — з 09:00 до 14:00.

Водночас у Центрі підтримки мешканців Торецької громади у Кременчуці за адресою вул. Академіка Маслова, 8 прийом громадян тимчасово не проводять через відпустку спеціаліста.

Уточнити інформацію можна у робочі дні з 09:00 до 15:00 за телефонами:

099 611 89 54;

066 456 71 70.

Нагадаємо, що Молодіжна рада при Званівській сільській військовій адміністрації проводить опитування серед молоді громади. Учасників запитують про їхні потреби, проблеми, цікаві формати дозвілля та готовність долучатися до громадських ініціатив.