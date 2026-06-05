Жителів Торецької громади запрошують на юридичні консультації у Києві: як потрапити

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Переселенці з Торецька можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Проведуть прийом юристи у київському Центрі Життєстійкості Торецької громади 11 червня.
Про консультації повідомили у Торецькій МВА.
Прийматимуть тореччан юристи БФ “Право на захист”.
Під час особистих консультацій фахівець надаватиме правову допомогу з таких питань:
Відбудеться прийом у Центрі Життєстійкості Торецької громади за адресою: Київ, вул. Вишгородська, 67 з 10:00 до 14:00 11 червня 2026 року.
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