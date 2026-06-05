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Жителів Торецької громади запрошують на юридичні консультації у Києві: як потрапити

Ганна Назарова
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Переселенці з Торецька можуть отримати безкоштовні юридичні консультації. Проведуть прийом юристи  у київському Центрі Життєстійкості Торецької громади 11 червня. 

 

 Про консультації повідомили у Торецькій МВА.

Прийматимуть тореччан юристи БФ “Право на захист”.

Під час особистих консультацій фахівець надаватиме правову допомогу з таких питань:

  • реєстрація права власності на житло, зокрема визначення випадків, коли необхідно звертатися до нотаріуса, державного реєстратора або до суду, а також відновлення втрачених документів;
  • отримання компенсації за втрату права користування та/або права власності на житло через програми “єВідновлення” та Міжнародний реєстр збитків;
  • пенсійне забезпечення, включаючи проходження ідентифікації, подання повідомлення про неотримання пенсії від країни-агресора та оскарження відмов у призначенні або виплаті пенсії;
  • інші індивідуальні правові питання.

Відбудеться прийом у Центрі Життєстійкості Торецької громади за адресою: Київ, вул. Вишгородська, 67 з 10:00 до 14:00 11 червня 2026 року. 

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