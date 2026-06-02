Для українців запустили новий сезон безоплатних груп психологічної підтримки: як долучитися

Групи психологічної підтримки. Ілюстрація: надана ГО "Моє Коло"

Вже цього червня громадська організація “Моє Коло” розпочинає новий сезон безплатних онлайн-груп психологічної підтримки для українців, які переживають наслідки війни, втрату, виснаження чи тривогу. Заняття триватимуть упродовж двох місяців — по одній зустрічі щотижня. Розповідаємо, як долучитися.

Про ініціативу журналістам Вільному Радіо повідомили представники громадської організації.

Там розповіли, що новий сезон безплатних онлайн-груп психологічної підтримки розрахований на українців, які переживають наслідки війни, втрату, виснаження, тривогу або просто потребують простору, де можна побути серед людей зі схожим досвідом чи станом.

З 2023 року до груп та воркшопів “Моє Коло” долучилися понад 12 700 українців. За цей час команда провела 1076 групових сесій, 46 воркшопів та сформувала онлайн-спільноту підтримки, до якої приєдналися понад 24 500 людей.

“Ми все частіше бачимо людей із хронічним виснаженням, тривогою, втратою відчуття опори. І водночас бачимо, наскільки сильним може бути досвід підтримки, коли люди зустрічають інших зі схожим досвідом”, — зазначають у команді.

Новий сезон стартує з 8 червня та включатиме групи для:

родин чинних військових;

родин загиблих захисників і захисниць;

рідних зниклих безвісти;

батьків, чиї діти відчувають емоційні труднощі;

українців із виснаженням, пригніченим настроєм чи тривалим стресом;

українців, які вимушено перебувають за кордоном.

Їх модеруватимуть два психологи-фасилітатори, які мають досвід роботи в груповому форматі.

Окрім цього, з 16 червня стартують групи підтримки “рівний-рівному” для ветеранів та членів їхніх родин. Зустрічі проводитимуть оборонці, які вже завершили службу та їхні сімʼї, які мають власний життєвий досвід підтримки рідної людини. Усі фасилітатори, кажуть організатори, пройшли спеціальну підготовку та супервізію фахівців психічного здоров’я.

Самі ж групи є безоплатними та проходитимуть онлайн — упродовж 2 місяців (по 1 зустріч щотижня). Кількість учасників залежатиме від типу групи – від 8 до 40.



У ГО “Моє Коло” зазначають, що групи підтримки допомагають не лише емоційно “витримувати, а й реально покращують психоемоційний стан учасників”. За результатами внутрішніх оцінювань психоемоційного стану учасників після проходження груп:

депресивні симптоми знизилися на 38,97% — із середнього до легкого рівня;

тривожні симптоми знизилися на 35,26% — також із середнього до легкого рівня;

рівень дистресу від травматичних подій зменшився на 30,12%, а учасники подолали пороговий рівень, після якого зростає ймовірність розвитку ПТСР;

зменшився дистрес, пов’язаний із повсякденними справами та роботою, а рівень стресостійкості зріс на 10,55%.

Зареєструватися на зустрічі можна за цими посиланнями:

