Навчання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У середу, 4 березня, пройде онлайн-прийом із з питань призначення соціальної допомоги від Волноваської райдержадміністрації. Поспілкуватися особисто з начальницею відділу запрошують людей із громад Волноваського району Донеччини.

Про це повідомили у пресслужбі Волноваської районної державної адміністрації.

Зустріч проведе заступниця начальника управління — начальниця відділу з питань призначення державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації Тетяна Четверикова.

Прийом триватиме одну годину: з 14:00 по 15:00. Спілкуватися з громадянами будуть через відеозв’язок, тому доєднатися з будь-якого населеного пункту.

Для участі необхідно попередньо записатися за телефоном:

+38 (095) 349 54 19

Прийом пройде на платформі Google Meet, підключитися можна за посиланням.

