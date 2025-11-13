Підозрювана поряд із представником прокуратури. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці на Донеччині повідомили про підозру 58-річній мешканці Костянтинівки, яка нібито протягом 18 років приховувала тіло померлої доньки у квартирі, а також не виконувала обов’язків з догляду за молодшою дитиною. Підозрювану направлять на експертизу, аби встановити її психічний стан.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними Костянтинівської окружної прокуратури, підозрювана протягом років не забезпечувала своїх двох доньок їжею, лікуванням і належними умовами проживання. Діти жили у занедбаній квартирі без світла, тепла та базової гігієни. Молодшу дівчинку мати, за даними слідства, змушувала жебракувати й збирати їжу на кладовищі, а у разі відмови погрожувала покаранням.

“У грудні 2006 року 22-річна донька підозрюваної померла. Про її смерть жінка лікарям чи поліції не повідомила, а її сестру запевнила в тому, що та спить і скоро прокинеться. Також примушувала ночувати в ліжку поруч із тілом сестри упродовж декількох днів, забороняючи розповідати про це будь-кому. Крім того, мати обмивала та переодягала померлу”, — стверджують у Донецькій обласній прокуратурі.

Там зазначили, що молодша донька, коли їй виповнилося 19 років, залишила дім та переїхала до іншого міста. У 2025 році дівчина звернулася до адвокатів та розкрила їм обставини свого дитинства, після чого поліція оглянула квартиру матері та виявила муміфіковані рештки старшої сестри. Вони лежали там “близько 18 років”.

Підозрюваній інкримінують злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та наругу над тілом померлої людини (стаття 166 ККУ та ч. 1 статті 297 ККУ). Максимальне покарання — до п’яти років позбавлення волі.

Втім, у межах кримінального провадження підозрювану направлять на експертизу для визначення її психічного стану, уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, у прифронтовій Костянтинівці під регулярними обстрілами продовжують перебувати близько 5 тисяч людей. Ще близько 70 жителів залишаються в навколишніх селах. Вивезти їх стає дедалі важче, адже росіяни повністю контролюють дороги дронами.