У Слов’янську за державну зразу засудили жительку Святогірська, яка передавала до Росії дані про розташування Сил оборони у місті навесні та влітку 2025 року. Координати фігурантка надсилала через Telegram до колишньої жительки Святогірська, яка під час окупації виїхала до Росії та має зв’язки з окупантами.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігурантки справи оприлюднили на порталі “Судова влада України.

Згідно з матеріалами справи, жителька Святогірська Оксана О. передавала дані про розташування підрозділів Сил оборони України у її місті на у його районі під час спілкування через Telegram. Листування вела з місцевою, яка, втім, виїхала зі Святогірська до Росії у серпні 2022 року та має зв’язки з військовими “ДНР”.

Слідству відомі три інциденти. 1 березня 2025 року фігурантка справи передала дані про розміщення українських оборонців на території двох баз відпочинку, поштового відділення, санаторно-оздоровчого центру та дитячого табору.

21 травня 2025 року переслала нові дані стосовно розміщення Сил оборони на території бази відпочинку, а 6 червня 2025-го знову поділилася інформацією через Telegram та знову повідомила про розташування військових на базі відпочинку.

Від 17 липня 2025-го фігурантка справи перебувала під вартою, а 4 грудня — отримала обвинувальний акт.

Оксана О. на суді визнала провину та підтвердила, що від березня по червень 2025-го передавала дані про розташування ЗСУ у Святогірську. Вона також зізналась, що знала про передачу цих даних російським військовим, а також розкаялась.

Фігурантку справи визнали винною у державній зраді (ч. 2 статті 111 ККУ) та засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Час попереднього ув’язнення від 17 липня зарахують до строку покарання. Також Оксана О. повинна сплатити 10 696,8 грн за експертизи.

Жителька Святогірська може оскаржити вирок протягом 30 днів після його проголошення, якщо цього не станеться, він набере законної сили.

Нагадаємо, у Слов’янську засудили місцевого до 10 років ув’язнення за передавання через Telegram координат розміщення українських військових. Чоловік має російське громадянство, однак народився та проживає у Слов’янську. Більша частина координат, якими він ділився з військовим “ДНР”, стосуються рідного міста засудженого.