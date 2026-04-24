Житло для переселенців з Покровська планують побудувати на Одещині: що відомо

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Для покровчан планують побудувати “Агро-містечко” в Одеській області. Це має забезпечити житлом тисячу переселенців.

Про це розповіли в Покровській МВА.

Розташовуватиметься містечко у Красносільській громаді на Одещині поблизу Чорноморська. В МВА уточнюють, що з мобільного містечка можна буде дістатися до Одеси за 20 хвилин, поруч знаходиться інфраструктура, зокрема освітні, медичні та культурні заклади, залізничне сполучення, морські порти та аеропорт.

Наразі адміністрації громад обговорюють виділення землі під будівництво, її відповідність технічним вимогам, підведення електромереж і забезпечення транспортного сполучення з адміністративними будівлями громади.

“Наразі в Одеській області вже проживає близько 3 тисяч ВПО з Покровської громади, тож потреба в системному вирішенні житлового питання є вкрай актуальною. Ми прагнемо не просто забезпечити наших земляків житлом, а й створити умови для гідного життя, працевлаштування та поступового повернення до стабільності”, — розповів начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

За проєктом “Агро-містечко” планується зведення модульних будинків різного типу — як для невеликих сімей, так і для багатодітних родин, із перспективою подальшого набуття житла у власність. Паралельно передбачено створення соціального центру, медичного пункту та агропарку.

У планах адміністрації — створити у містечку близько 400 робочих місць у сфері сільського господарства та суміжних напрямках.

Фінансуватимуть будівництво за рахунок коштів Покровської громади, донорської допомоги та залучення бізнесу.

Пріоритет на отримання житла у містечку матимуть переселенці пільгових категорій:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

матері-одиначки;

багатодітні родини.

