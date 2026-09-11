У Києві презентували поштову марку до 455-річчя Бахмута

Урочисте погашення першого випуску марки, присвяченої 455-річчю Бахмута. Фото: Бахмутська міська рада

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11 вересня 2026 року в будівлі столичного Головпоштамту Укрпошти презентували марку, присвячену 455-річчю від дня заснування Бахмута. Її дизайн обрали бахмутяни. Тираж марки необмежений.

Про урочисте погашення першого випуску марки повідомили в Бахмутській міській раді.

У центрі марки зображена стела на вʼїзді до Бахмута. По обидва боки від неї розташовані світлини історичних будівель міста: праворуч — Свято-Миколаївського храму, а ліворуч — колишньої земської управи, над якою в 1917 році вперше на Донеччині підняли синьо-жовтий прапор.

“Обидві є частиною культурної спадщини громади й багатовікової історії міста. Для багатьох земляків це ще й знайомі з дитинства місця, пов’язані з особистими спогадами”, — розповіли у міськраді.

Марка, присвячена 455-річчю Бахмута. Фото: Бахмутська міська рада

Марка, присвячена 455-річчю Бахмута, на спеціальних конвертах. Фото: Бахмутська міська рада

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, дизайн марки обирали самі бахмутяни. Її тираж — необмежений, передає кореспондентка “Суспільне Донбас”, яка відвідала подію.

“Укрпошта віддала вибір художнього образу марки мешканцям Бахмута. Я вважаю, саме вони мають обирати, що має бути зображене на марці, присвячене їхньому героїчному місту”, — зазначив Ігор Смілянський.

Раніше ми розповідали, що для бахмутян створили онлайн-гру “Серце Бахмута” з вікториною на знання історії та фактів про місто. Її підготувала місцева молодіжна рада спеціально до 455-річчя Бахмута.