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У Святогірській громаді тривають обстріли з боку російських військ. Найбільше від атак потерпають населені пункти Маяківського старостату — Сидорове, Маяки та Тетянівка, а також сам Святогірськ.

Про це повідомив начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

За його словами, за перший тиждень червня 2026 року з території громади евакуювалися дев’ятеро мешканців. Люди виїжджали як самостійно, так і за допомогою ДСНС та міжнародних гуманітарних організацій.

Попри безпекову ситуацію, у громаді продовжують працювати гуманітарні та соціальні програми. Протягом тижня мешканці Маяківського старостату отримали продуктові набори від організації ADRA Ukraine, а жителі Хрестищенського старостату — від міжнародної гуманітарної організації.

Водночас через ризики безпеки провести гуманітарну місію безпосередньо у Святогірську не вдалося.

Також у громаді триває кампанія з оздоровлення дітей. За словами Володимира Рибалкіна, одна дитина вже пройшла оздоровлення, ще 15 заявок перебувають у роботі.

Крім того, мешканці подали 907 заяв на компенсацію за знищене житло. За 709 заявами вже видали сертифікати, ще 32 перебувають на розгляді.

Нагадаємо, у Святогірській громаді досі залишаються понад 1200 жителів. Населені пункти громади щодня зазнають російських обстрілів.