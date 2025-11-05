Старший солдат Сергій Марцинкевич. Фото: Крестина Марцинкевич, "Суспільне. Кропивницький"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Поліція Донецької області понад два місяці розслідує смерть військового Сергія Марцинкевича з Кіровоградщини. Старшого солдата знайшли мертвим у спідній білизні та шкарпетках на околиці Дружківки 10 серпня 2025-го. Рідні вважають, що його вбили.

Про це пише видання “Суспільне. Кропивницький” із посиланням на сестру захисника Крестину Марцинкевич.

“Телефон брата та його особисті речі досі не знайшли”

За її словами, 3 серпня 2025 року Марцинкевич розповів про конфлікт з командиром роти протитанкових ракетних комплексів 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

“Брат розповідав, що командир відправив його з хлопцями на бойове завдання. Зі слів Сергія, там було пекло. Тож він сам ухвалив рішення і вивів звідти побратимів. Коли вони повернулись, приїхав командир і почав його бити по обличчю та душити. Після цього у нього ще був дуже великий синяк”, — каже Крестина.

За декілька днів — 9 серпня — рідні Сергія Марцинкевича отримали від нього повідомлення, що “командир хоче його вбити”, розповідає сестра. О 10:22 надійшло прощальне відео.

“Це було пришвидшене відео зі словами: “Люблю вас всіх, прощайте!” На ньому було видно лише брата та небо, розпізнати його місцеперебування було неможливо. Сергій був знервований та спітнілий. Ми відразу взялися йому телефонувати, але номер перевели в режим літака.

Телефон брата та його особисті речі досі не знайшли. Коли він приїжджав у відпустки, то ніколи не скаржився на командування. Нарікав лише, що дуже важко від того, що відбувається на фронті”.

Після цього відео рідні військового почали його шукати: командування брата на дзвінки не відповідало. 10 серпня сестра додзвонилась у поліцію міста Дружківки. Там повідомили, що знайшли тіло чоловіка і надіслали фотографії для упізнання.

“Поліція надіслала нам фотографії – це дві руки та одну ногу, по яких ми його впізнали. Нам сказали, що тіло брата в одних трусах та шкарпетках знайшли на околиці міста Дружківка. Через три дні Сергія привезли в морг в Олександрію. Ми попросили їхнього працівника зробити фото тіла. Коли я їх побачила, то була шокована. На ньому не було живого місця, він був весь синій. Таке враження, що його обмотували дротом. Синяки у нього були навіть у паху. На голові гематома.

Наш брат завжди був дуже охайний. А тут у нього були такі брудні нігті, наче він ними землю гріб. Одна рука зігнута в кулак, очі та рот відкриті, рот ще й весь чорний в землі”, — каже Крестина Марцинкевич.

“Підозрюваних у справі немає”

У коментарі журналістам “Суспільного” начальник відділу комунікації поліції Донеччини Павло Дяченко розповів, що за фактом смерті військового Сергія Марцинкевича відкрили кримінальне провадження. Його розслідують за ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство”, однак з додатковою позначкою “природна смерть”.

“Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Підозрюваних у цій справі немає, оскільки смерть Сергія Марцинкевича настала не внаслідок дій протиправних сторонніх”, — розповів речник.

Сестра військового вважає, що брата вбили. Нині родина загиблого найняла адвоката, аби дізнатися причину та обставини смерті Марцинкевича, а ще притягнути до відповідальності винних.

“Наразі родина Сергія Марцинкевича визнана у справі потерпілою стороною. Ми направили запити до військової частини, Державного бюро розслідувань, до слідчого і слідчого судді щодо витребування матеріалів. На сьогодні відповіді мені не надали. Тому зараз я готую звернення до слідчого судді, щодо визнання незаконними дій слідчого, внаслідок чого ця справа буде розглядатись в суді.

Слідчий суддя буде вирішувати, чи є ознаки правопорушення в його діях. Крім того, ми направляли запити до військової частини, звідти відписались, що відповідь нам не можуть надати, бо проводять службову перевірку”, — розповів адвокат родини Володимир Скоробогатько.

Він уточнив, що разом із сім’єю Сергія Марцинкевича вирішили, що після отримання усіх документів готові клопотати про проведення повторної експертизи тіла.

Що відомо про загиблого військового Сергія Марцинкевича

Сергій Марцинкевич народився 25 серпня 2002 року у багатодітній родині в селі Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області. Після закінчення школи у листопаді 2020 року підписав контракт зі Збройними силами України.

Чоловік служив у складі військ Операції об’єднаних сил, зокрема, 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

“Коли братові було дев’ять років, померла наша мама, тож Сергій ріс зі своїм рідним дядьком та його родиною. Після повномасштабного вторгнення вони переїхали жити на Кіровоградщину в Онуфріївську громаду, пізніше сюди перебралися і ми, бо наше рідне село Мала Лепетиха окупували росіяни”, — розповіла сестра загиблого.

Під час відкритого вторгнення Сергій перебував на кордоні з Білоруссю, потім було навчання у Дніпрі. Звідти потрапив на службу у Донецьку область. Мав звання старшого солдата, а служив на посаді командира відділення протитанкових ракетних комплексів.

18 серпня Сергія Марцинкевича поховали на кладовищі у селі Успенка. До свого дня народження він не дожив 15 днів.

Нагадаємо, українського військовослужбовця засудили до шести років позбавлення волі за вчинене в січні 2025 року ДТП. Воно відбулося в Дружківці у нічний час доби та призвело до смерті однієї людини.