Автомат сімейства АК. Ілюстративне фото: "Львівський портал"

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У Дніпрі 15 червня засудили уродженця Краматорська Сергія М, який знайшов у місті автомат Калашникова з патронами ще початку вторгнення, після чого нелегально зберігав зброю вдома протягом трьох років. До моменту вироку фігурант справи встиг доєднатися до війська за мобілізацією, його засудили до трьох років ув’язнення, однак призначили два роки випробувального терміну.

Відповідний вирок Дніпровського районного суду Дніпропетровської області журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада”.

Суд встановив, що у травні 2022 року Сергій М. знайшов зброю на території гаражного кооперативу “Сатурн” на вулиці Дружби в Краматорську. Загорнутий у ганчір’я автомат із магазином і 29 набоями він того ж дня переніс до квартири та поклав на диван у залі, накривши тим самим ганчір’ям.

Зброю виявили під час обшуку 6 листопада 2025 року, через понад три роки після знахідки. Вже 13 листопада того ж року фігурант справи приєднався до війська за мобілізацією.

На суді він повністю визнав провину та щиро розкаявся. Пояснив, що забрав автомат додому, бо триває війна і зброя могла знадобитися.

Його визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) та призначення позбавлення волі терміном на 3 роки, це мінімальне можливе покарання за статтею. Водночас йому призначили випробувальний термін на 2 роки. Протягом цього часу фігурант справи зобов’язаний реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з пробацією.

АК-74 із магазином і 15 патронів конфіскували на користь держави. Решту вилученого — 14 гільз, 11 куль і три осердя — суд постановив знищити. Також із засудженого стягнули 7 131,20 грн витрат на проведення експертиз.

Протягом 30 днів фігурант справи може подати апеляцію, аби спробувати домогтися перегляду вироку. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, у Кривому Розі 28 травня засудили жителя Дружківки Олександра Л, який зберігав удома 90 бойових патронів різного калібру. Він знайшов їх в одному з місцевих заводів, після чого зберігав у вітальні в себе вдома.