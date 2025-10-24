Зв’язок з військовим зник: куди рідним радять телефонувати. Ілюстративне фото: Михайло Палінчак/Instagram

Телефонні розмови та переписки з рідним, який воює, допомагають його близьким дещо заспокоїтись. А самому бійцю дають змогу відчути родинне тепло і затишок. Та на службі не завжди виходить вчасно зателефонувати або навіть надіслати рідним коротке повідомлення. Куди потрібно звертатись, якщо зв’язок із військовим зник на декілька днів чи тижнів, і що може допомогти тим, хто чекає, уникнути зайвих хвилювань у такі періоди — розповідаємо далі.

Куди звертатись, якщо військовий кілька днів не виходить на звʼязок

Якщо ваш родич чи близька людина захищає Україну, обов’язково збережіть собі такі його дані:

номер військової частини, де він проходить службу;

посада, рота, батальйон;

військове звання;

прізвище, імʼя, посада та номер телефону командира;

прізвище, імʼя командира військової частини, його номер телефону чи номер гарячої лінії бригади;

контакти ТЦК та СП, який призивав захисника;

контакти бойових побратимів;

прізвище, імʼя та номер телефону заступника командира військової частини з морально-психологічного забезпечення.

Ця інформація вам знадобиться, якщо зв’язок з військовим перервався без попередження та відсутній довше ніж зазвичай.

У Мінреінтеграції пояснили, як діяти у такій ситуації:

немає зв’язку понад 3 дні — звернутися до його безпосереднього командира;

немає зв’язку з безпосереднім командиром — звернутися до командира частини чи до його заступника з морально-психологічного забезпечення;

військовий не відповідає понад 10 днів, а зв’язку з командиром немає — звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову захисника.

Якщо у рідних виникають додаткові питання, просять телефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером: 0-800-500-442.

Як подати інформацію про полоненого чи зниклого безвісти до Координаційного штабу

У березні 2025 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запустив особистий кабінет. Після верифікації користувачі можуть подати інформацію про зниклого, відстежувати статус заявки та отримувати консультації онлайн.

Щоб скористатися особистим кабінетом, необхідно зареєструватися за допомогою Bank ID або Дія.Підпису. Далі:

на картці захисника чи захисниці натисніть “Подати додаткову інформацію”;

відкриється форма з тематичними розділами, куди можна внести дані. Наприклад, у розділі “Стан здоров’я” можна додати інформацію про захворювання полоненої або зниклої людини;

після заповнення натисніть кнопку “Подати інформацію”.

Дані можна в будь-який час оновити в особистому кабінеті.

Якщо Координаційний штаб отримає нову інформацію про полоненого, її також додають на портал та оновлюють у кабінеті. Перевірити відомості можна, натиснувши “Детальніше” на картці полоненої або зниклої людини в розділі “Додаткова інформація”.

Які в Україні є платформи для пошуку інформації безвісти зниклих людей

У липні 2025-го в Україні запрацювала Єдина інформаційна платформа з питань зниклих безвісти. Тут зібрали всю необхідну інформацію для родин, чиї близькі безвісно зникли.

Тут можна знайти інструкції про те, як діяти, куди звертатися та які документи зібрати, якщо хтось зник безвісти. Також є відповіді на найпоширеніші запитання та контакти відповідальних органів.

Пізніше з’явилась також можливість подати онлайн-запит на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Щоб подати запит, слід:

авторизуватися через КЕП, BankID або Дія.Підпис в Єдиному вікні для громадян за посиланням ;

обрати послугу: “Запит на отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”;

вказати інформацію про себе та про зниклу людину;

підписати заяву електронним підписом.

В особистому кабінеті можна відстежувати статус звернення та переглядати його результати.

Крім того, в Україні працює гаряча лінія Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин — 1698. Фахівці приймають звернення з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00.

“У вас мають бути домовленості”: психологиня про те, як спілкуватися з рідним на війні

Засновниця проєкту “Дівчата, які чекають”, психологиня Марія Стецюк наголошує: тим, хто чекає близького з фронту, варто обговорити, коли та як ви будете спілкуватися.

“Я раджу дівчатам мати з чоловіком або з коханим певні домовленості, тому що все залежить від роду військ, бригади. Інколи бувають такі бригади, де військові тиждень можуть бути не на зв’язку, бо працюють. Хай він скаже: “Тобі не варто переживати довше ніж, наприклад, три дні, п’ять днів, тиждень”, — ділиться з Вільним Радіо Марія Стецюк.

Фахівчиня пояснює: такі домовленості допоможуть уникати надмірних хвилювань у дні, коли ви не можете спілкуватись.

“Мати трохи спокою дозволяють контакти. [Наприклад], контакти побратимів завжди потрібно мати, щоб у моменти, коли закінчаться дні цих домовленостей, жінка могла спокійно написати комусь та спитати якісь деталі. Тому що є побратими, які знаходяться десь у штабі, у тилу, і вони можуть знати трошки більше: можливо, сів телефон, зламалась вишка мобільного зв’язку і так далі”, — зазначає психологиня Марія Стецюк.

За її словами, якщо з’ясувати нічого не вдалося, а захисник так і не вийшов на зв’язок, варто знайти тих, хто вам допоможе.

“Якщо є близька подружка або мама, хтось, кому можна довіряти, хто може, наприклад, приїхати, пожити поруч певний час із людиною, допомогти у побуті. Я раджу пробувати себе чимось займати, але це працює не для всіх. Якщо висока тривожність, то тут мало що може допомогти, тоді треба пробувати звертатися до психолога”, — додає Марія Стецюк.

Раніше ми розповідали, як підтримати себе або інших людей, чиї близькі воюють.

В Україні працює Національна гаряча лінія, спеціалісти якої допомагають впоратися зі стресом через війну. Звернутись можна за номером: 0-800-100-102. Вона працює з 10:00 до 20:00 щодня без вихідних.

Для військовослужбовців та членів їхніх родин також існує кризова гаряча лінія від Українського ветеранського фонду. Дзвінки приймають цілодобово за номером: 0-800-33-20-29.