Сніжана Козлова до вторгнення. Фото: "Суспільне. Чернігів"

Правозахисна організація “Центр громадянських свобод” запустила кампанію People First, аби привернути увагу до долі цивільних заручників Росії та домогтися їхнього звільнення. Загалом, за даними омбудсмана, 16 000 українських цивільних вважаються зниклими безвісти та незаконно утримуються на території Росії. Одна з них — мати двох дітей Сніжана Козлова, яка зникла після перебування у фільтраційному таборі. Її історією правозахисники ілюструють долю цивільних бранців Кремля.

Про долю Сніжани Єгорової “Центр громадянських свобод” розповів у петиції, доступній за посиланням.

24 березня 2022 року, коли Сніжана зі своїми двома дітьми й чоловіком була в Маріуполі, її 12-річний син Олександр зазнав поранення в око під час обстрілу. Жінка разом із сином вирушила до заводу ММК імені Ілліча, адже там були військові медики, які могли допомогти хлопчику.

12 квітня росіяни оточили завод — її з сином загарбники перевезли до фільтраційного табору в селі Безіменне, що у Донецькій області. Там — вилучили смартфони й почали допитувати щодо місця проживання, роду занять та родинних зв’язків.

“13 квітня 2022 року озброєні люди у камуфляжі розлучили Сніжану з сином і вивезли її у невідомому напрямку. Хлопчика відправили до лікарні в м. Донецьк, звідки його згодом змогла забрати бабуся”, — пишуть правозахисники.

Подальші спроби встановити, де зараз Сніжана, не були успішними. Родина зверталася до російського Міноборони, Слідчого комітету, МВС РФ, Головної військової прокуратури, військової прокуратури об’єднаного угруповання військ (сил), а також до органів, що діють у так званій “ДНР”.

Втім, російська влада та підконтрольні їй органи відмовляються визнавати факт затримання Сніжани та поділитись інформацією про її долю, стверджують у “Центрі громадянських свобод”.

На Сніжану чекають її мати Людмила, донька Віка (2019 року народження) та син Сашко (2010 року).

За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, близько 16 тисяч українських цивільних вважаються зниклими безвісти та незаконно утримуються в Росії. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, усіх цих людей повинні негайно й без умов звільнити та забезпечити повернення в Україну, а тим, чиї домівки лишилися на окупованих територіях, — гарантувати безпечне й добровільне переселення на підконтрольну Україні територію.

Правозахисники вимагають захистити й негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українських цивільних, незалежних розслідувань порушень, які були вчинені щодо утримуваних громадян, та притягнення винних до міжнародної відповідальності.

Для більшого розголосу кампанія People First збирає підписи на своїй петиції. Підтримати правозахисників та їхні вимоги можна за посиланням.

Нагадаємо, станом на кінець доби 8 грудня мирний план від США містить 20 пунктів. Серед них вже є положення щодо повернення українських дітей, а також обміну всіх полонених українців.