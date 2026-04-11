Бойова робота українських безпілотників на Покровському напрямку. Скриншот з відео 7 корпусу ДШВ

Російська армія продовжує тиснути на Покровськ, а українські військові відповідають ударами, зокрема за допомогою дронів. За перші десять днів квітня захисникам вдалося ліквідувати сотні російських бійців і десятки одиниць техніки.

Відео оприлюднили військові Координаційного центру безпілотних систем 7 корпусу Десантно-штурмових військ.

Українські військові розповідають, що російські підрозділи намагаються просуватися в районі Покровська та підтягують туди техніку, зокрема артилерію. У відповідь українські бійці використовують дрони.

Результати роботи бійців за перші десять днів квітня. Скриншот з відео військових

За словами військових, із 1 до 10 квітня вони уразили 483 російських бійців. Також вдалося знищити або пошкодити 28 одиниць бронетехніки та артилерії, 26 автомобілів і ще 23 мотоцикли та квадроцикли.

Крім того, українські військові повідомляють, що зруйнували близько 309 укриттів, які російські підрозділи використовували для захисту.

Раніше ми писали, що 11 квітня 2026 року загарбники скинули чотири авіабомби на центр Краматорська. Удар прийшовся по житлових кварталах. Тоді постраждали 10 місцевих жителів та близько 20 будинків.