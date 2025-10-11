Підтримати
RU
Підтримати

Знищили 57 одиниць техніки: бійці ЗСУ відбили масовану атаку росіян на Добропільському напрямку

Євген Вакуленко
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Окупаційні війська спробували провести масовану атаку із застосуванням техніки на Добропільському напрямку. У штурмі брали участь понад вісім десятків бойових броньованих машин, автомобільної техніки, танків і кілька сотень солдатів. Українські захисники відбили атаку та знищили більшість сил росіян.

 

Про атаку росіян повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник “Марсель”.

У штурм пішли сили трьох бригад і одного полку морської піхоти російської армії. Вони намагалися захопити Володимирівку Шахівської громади та Софіївку Дружківської громади, залучивши:

  • близько сорока бойових броньованих машин;
  • понад сорок одиниць автомобільної техніки;
  • шість танків;
  • кілька сотень солдатів. 

Підрозділи ЗСУ відбили штурм окупантів та знищили:

  • сорок одну одиницю мототехніки;
  • тринадцять бронемашин;
  • три танки;
  • один тягач;
  • близько сотні окупантів.

Точну дату, коли стався штурм, генерал не уточнив. Однак відео з відбиттям атаки з’явилося вранці 11 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, 10 жовтня 2025 року військові ЗСУ зафіксували найбільше атак на Покровському напрямку. Там окупанти 72 рази йшли на штурм у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка та в напрямках Новопавлівки й Балагану.

Завантажити ще...