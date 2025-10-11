Колона російської техніки, яка у жовтні 2025 року рухалася в атаку на Добропільському напрямку. Скриншот відео: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Окупаційні війська спробували провести масовану атаку із застосуванням техніки на Добропільському напрямку. У штурмі брали участь понад вісім десятків бойових броньованих машин, автомобільної техніки, танків і кілька сотень солдатів. Українські захисники відбили атаку та знищили більшість сил росіян.

Про атаку росіян повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник “Марсель”.

У штурм пішли сили трьох бригад і одного полку морської піхоти російської армії. Вони намагалися захопити Володимирівку Шахівської громади та Софіївку Дружківської громади, залучивши:

близько сорока бойових броньованих машин;

понад сорок одиниць автомобільної техніки;

шість танків;

кілька сотень солдатів.

Підрозділи ЗСУ відбили штурм окупантів та знищили:

сорок одну одиницю мототехніки;

тринадцять бронемашин;

три танки;

один тягач;

близько сотні окупантів.

Точну дату, коли стався штурм, генерал не уточнив. Однак відео з відбиттям атаки з’явилося вранці 11 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, 10 жовтня 2025 року військові ЗСУ зафіксували найбільше атак на Покровському напрямку. Там окупанти 72 рази йшли на штурм у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка та в напрямках Новопавлівки й Балагану.