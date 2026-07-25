Танки російської армії, які наступали на Покровському напрямку. Скриншот відео: “Азов”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

22 липня 2026 року окупаційна армія спробувала атакувати українських захисників масованими колонами техніки. У штурмі взяли участь дві армії та танкова дивізія із десятками одиниць броньованої та легкої техніки. Розповідаємо, якими були наслідки атаки.

Про відбиття штурму розповіли в пресслужбі 1-го корпусу національної гвардії України “Азов”.

Так, 41-ша армія РФ та 90-та танкова дивізія наступали з району селища Новоекономічне та села Воздвиженка. Впродовж чотирьох годин вони намагалися увірватися до села Шахове, яке розташоване на північ від Покровська.

“Противник (росіяни, — ред.) закрив небо за допомогою ударних БПЛА “Гербер” та “Ланцет”. Також було знищено сучасну російську РСЗВ “Торнадо-С”, яку використовували для підтримки штурмових дій”, — пишуть у пресслужбі корпусу.

Разом із суміжними підрозділами українські захисники відбили штурм.

“На під’їздах до позицій Сил оборони України було встановлено мінно-вибухові загородження, мостові переправи було пошкоджено тактичною авіацією”, — уточнюють військові.

Після цього росіяни спробували встановити нові понтонні переправи через річку, але їх знищили літаки ЗСУ.

Загальні втрати росіян під час спроби масованого наступу склали:

7 танків;

6 броньованих машин;

1 РСЗВ БМ-21 “Град”;

1 РСЗВ “Торнадо-С”;

3 одиниці спецтехніки;

47 одиниць легкої техніки;

123 окупанти загинули, ще 29 дістали поранень.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що станом на кінець липня 2026 року російська армія хоч і не полишає спроб захопити Лиман, але втратила надію пробитися напряму та закріпитися у міській забудові. Тому окупанти намагаються обійти місто з півдня та захопити території на фланзі міста, щоб оточити його.