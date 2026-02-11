Культурні цінності у прифронтових регіонах. Ілюстративне фото: МВС

Український уряд ухвалив постанову, яка змінює порядок визначення територій зоною активних бойових дій або окупованою. Оновлення запроваджує чіткі географічні критерії для визначення зон можливих боїв, а також дає громадам апеляційний механізм захисту своїх інтересів. Частина змін у документі вже набрала чинності, але повною мірою він запрацює від 1 квітня. Розповідаємо, про які зміни йдеться.

Відповідні зміни описані в постанові Кабінету Міністрів України №120 від 28 січня 2026 року.

В оновленому документі визначили чіткі географічні межі для надання статусу “територія можливих бойових дій”. Його присвоюють громаді, якщо вона відповідає одному з критеріїв:

до 30 км від державного кордону з Росією;

до 30 км від території активних бойових дій;

до 30 км від внутрішніх морських вод.

Втім, цей статус можуть надати й територіям на відстані до 100 км, але тільки за рішенням комісії.

Також новий документ уточнює, що територія може бути віднесена до категорії “активних бойових дій” тільки у тому разі, якщо вона визначена районом воєнних (бойових) дій за рішенням Головнокомандувача ЗСУ.

Так, в оновленому документі деталізували ланцюжок подання пропозицій до змін у переліку територій: місцева влада громади подає пропозиції до обласної влади (або Київської міської ВА). На обласному рівні дані узагальнюють та подають до 15 числа щомісяця до Мінрозвитку. Воно своєю чергою узагальнює дані та передає їх на погодження до Міноборони, останнє повинне розглянути пропозиції протягом 5 днів. Остаточний перелік затверджує Міністерство розвитку громад та територій.

З’явився механізм апеляції для громад, які вважають, що їхні інтереси не врахували на обласному рівні. Вони можуть напряму звернутися до Мінровитку, де їхню пропозицію розглядатиме спеціальна комісія.

Тепер список можна оновлювати не раніше, ніж один раз на місяць (раніше вимагали як мінімум два рази на місяць).

Нагадаємо, на середину січня 446 населених пунктів Донеччини російська армія захопила з 24 лютого 2022 року. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року. Журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області.