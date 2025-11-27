Наслідки обстрілу Слов'янська за 27 листопада. Фото: ДСНС

На початку доби Слов’янськ пережив чергову атаку ірано-російськими дронами “Герань-2”, по місту влучили два безпілотники, через що серед жителів є поранені. Окрім цього, там фіксують нові руйнування.

Про наслідки влучання повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“У Словʼянську знов гучно! Вранці місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА “Герань-2”, дві одиниці. Пошкоджено приватні будинки та автівки. На жаль, поранено двох чоловіків. Бережіть себе”, — йдеться в повідомленні від начальника міської ВА Вадима Ляха.

У ДСНС доповнили, що внаслідок атаки руйнувань зазнали дев’ять приватних будинків. Загорілось легкове авто, вогонь загасили рятувальники.

“Шановні громадяни! У прифронтових районах загроза обстрілів залишається високою. Закликаємо вас не зволікати з евакуацією — це єдиний спосіб уберегти своє життя та життя ваших рідних”, — закликали в ДСНС.

Нагадаємо, війська країни-агресорки вдень 25 листопада обстріляли Слов’янськ. Внаслідок атак по місту дістали поранень троє людей. Фіксували також руйнування цивільної інфраструктури, зокрема шкіл та пожежно-рятувальної частини.