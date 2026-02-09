Аварійно-рятувальна операція у Дружківці, 9 лютого 2026 року. Фото: ДСНС

На початку доби 9 лютого росіяни завдали по Дружківці авіаудару, через що постраждали два приватні будинки. Під завалами одного з них опинилася жінка 1955 року народження, її вже вдалося врятувати.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Цивільна, яку деблокували надзвичайники, зазнала поранень внаслідок авіаудару. Її вже передали медикам.

Під час аварійно-рятувальних робіт розібрати вдалося близько однієї тонни зруйнованих будівельних конструкцій, уточнюють у ДСНС.

“Ворог постійно обстрілює прифронтову Дружківку, руйнуючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Щоб врятувати себе та близьких, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів і не зволікайте”, — закликали рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці доби 8 лютого Донецька обласна ВА опублікувала остаточні наслідки повітряного удару по Краматорську, який фіксували зранку. Загальна кількість поранених зросла до шести людей, а кількість загиблих не змінилася — досі відомо про одну людину, чиє життя обірвалося внаслідок удару.