Наприкінці доби 8 лютого Донецька обласна ВА опублікувала остаточні наслідки повітряного удару по Краматорську, який фіксували зранку. Загальна кількість поранених зросла до шести людей, а кількість загиблих не змінилася — досі відомо про одну людину, чиє життя обірвалося внаслідок удару.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної ВА.

Загинула жінка 1948 року народження, а серед поранених є 18-річна дівчина, а також чоловіки 40, 46 і 48 років.

Також обласна влада Донеччини опублікувала остаточні оцінки руйнувань, спричинених атакою: у Краматорську пошкоджені 20 багатоквартирних будинків, три адміністративні будівлі, інфраструктурний об’єкт та 20 автомобілів.

Удару по Краматорську, нагадаємо, завдали о 5-й ранку 8 лютого за допомогою 250-кілограмової авіабомби. Вона влучила поряд із житловим будинком, повідомляли раніше у Донецькій обласній прокуратурі.

Вільне Радіо 8 лютого опублікувало фоторепортаж, на якому зафіксовані руйнування внаслідок описаної атаки. У матеріалі — початок робіт із ліквідації наслідків влучання, коментарі місцевих та інформація стосовно ліквідації пожежі, яка почалася після розриву авіабомби.