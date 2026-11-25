Кадри дитячого майданчика біля школи у селі Новоселівка на Донеччині. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

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Будинки з вибитими вікнами та зруйнованими дахами, зарослі подвір’я й дитячий майданчик, на якому не видно дітей. Такий вигляд має Новоселівка Лиманської громади після бойових дій. Попри руйнування та близькість фронту, у селі залишаються цивільні.

Кадри з Новоселівки показала воєнна журналістка Ірина Сампан у репортажі, опублікованому на YouTube-каналі її проєкту “На лінії вогню”.

На Лиманський напрямок журналістка вирушила разом із бійцями другого механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. У понад годинному репортажі вона показала наслідки бойових дій у звільнених населених пунктах Донеччини та розповіла про наступальну операцію “Вівальді”.

Село Новоселівка Лиманської громади на мапі, 25 листопада 2026 року. Зеленим позначені раніше звільнені території, синім — нещодавно звільнені, червоним — окуповані російськими військами, сірим — території з невизначеним контролем (“сіра зона”). Скриншот з DeepStateMap

Який вигляд має Новоселівка після бойових дій

Новоселівка стала першим населеним пунктом, з якого розпочалася операція “Вівальді”. Село зачистили від російських військових та з нього вирушали до наступних позицій, розповів командир відділення другого механізованого батальйону 125-ї бригади на позивний “Ватсон”.

На кадрах із села видно численні пошкоджені будинки та господарські споруди. У деяких будівлях обвалилися стіни й покрівлі, в інших — вибиті вікна та понівечений шифер. Подекуди від дахів залишилися лише дерев’яні конструкції, а частину пошкоджених покрівель накрили тентами. Населений пункт продовжують обстрілювати. Дорогами залишаються спалені автомобілі, узбіччями лежать залишки оптоволокна з дронів.

Руїни неподалік школи на вулиці Центральній у селі Новоселівка на Донеччині. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

Пошкоджені будинки у селі Новоселівка на Донеччині. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

Подвір’я та узбіччя доріг заросли високою травою. Серед бур’янів — дитячий майданчик із різнокольоровими гойдалками та гірками. Неподалік — встояла щонайменше частина місцевого храму.

Вид на залишки Церкви святого Григорія в селі Новоселівка на Донеччині, вулиця Центральна. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

“Куди я поїду, все кину”: у Новоселівці залишається щонайменше одна місцева мешканка

У селі журналістка разом із військовими зустріла місцеву жительку Валентину. Жінка розповіла, що живе сама, а чоловіка немає вже 22 роки. Їжу готує на дровах, які заготовляла заздалегідь та отримувала разом із гуманітарною допомогою. Вона може залишатися в селі не єдина з цивільних, втім нікого більше на вулицях не зустрічали.

Нині одна з потреб Валентини — відремонтувати пошкоджений дах будинку:

“Там три шефирини цілими залишилися, все тече. Якби мені хтось допоміг, треба накрити на хаті”.

Покрівля будинку, який постраждав від обстрілів в селі Новоселівка на Донеччині. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

У лютому 2026 року жінка втратила сина Олександра, який служив у війську. Він загинув 24 лютого, а поховали його 10 березня на Алеї Героїв у Краматорську. Через відсутність мобільного зв’язку та неможливість зарядити телефон мати тривалий час не знала про його загибель.

Місцева жителька села Новоселівка на Донеччині. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

Про смерть сина Валентина дізналася від невістки, коли в селі на деякий час з’явився зв’язок.

“Якийсь день отам в куточку був і я змогла до невістки додзвонитися. Вона мені сказала, що Сашу заховали. Я не знала 40 днів”, — пояснила місцева мешканка.

Одна з хат в селі Новоселівка на Донеччині. Скриншот з відео на каналі “На лінії вогню”

Під час зустрічі військові зайшли до двору жінки та поділилися з нею продуктами. Спочатку Валентина відмовлялася, однак зрештою прийняла допомогу. На пропозицію журналістки евакуюватися місцева мешканка відповіла: “Скільки тут осталося жити”.

Виїжджати з Новоселівки Валентина не хоче. Каже, що не готова залишити своє господарство та не має родичів, до яких могла б переїхати.

Раніше журналісти Вільного Радіо спілкувалося з командиром роти 60 окремої механізованої бригади про наступальну операцію “Вівальді”. В інтерв’ю військовий розповів про бої за Колодязі на Лиманському напрямку та зміни в українському війську.