Двоповерхова будівля по вулиці Миру, 20 у Бахмуті, 2017 рік. Скриншот відео: Youtube/Олександр Сотніков

Двоповерхову будівлю в центрі окупованого Бахмута продають на аукціоні. За споруду на перехресті вулиць Миру та Олексія Дульнєва (раніше — Горбатова) хочуть виторгувати майже 2,5 мільйона гривень. Аукціон відбудеться 16 жовтня 2025 року. Яка історія цієї будівлі та чому для неї шукають покупця — дізнавайтесь далі.

Торги за будівлю оголосили на державній платформі “Prozorro продажі”.

Що відомо про будівлю в центрі окупованого Бахмута, яку продають на аукціоні

У двоповерховій будівлі на вулиці Миру, 20 у Бахмуті до відкритого російського вторгнення розташовувалося комунальне підприємство “Артемівський комбінат комунальних підприємств”. Це КП займалось ритуальними послугами, а також дорожними та електромонтажними роботами.

Понад сто років тому в цій будівлі розміщувалось місцеве казначейство, а згодом — поліцейське управління. З 1920 року тут працювала редакція газети “Всеросійська Кочегарка”, а з 1922 року — редакція журналу “Забій” та видавництво “Робітник Донбасу”.

Споруда вціліла під час Другої світової війни, хоча й зазнала руйнувань.

Двоповерхова будівля по вулиці Миру, 20 у Бахмуті після звільнення міста від нацистської армії. Фото: Бахмутський краєзнавчий музей

Нинішній стан споруди після боїв за Бахмут під час повномасштабної війни залишається невідомим. Востаннє будівля потрапляла в кадр російських окупантів у лютому 2024 року. Тоді вона була відносно цілою ззовні, хоч і з пробитим дахом і слідами від пожежі.

Двоповерхова будівля по вулиці Миру, 20 у Бахмуті, лютий 2024 ріку. Скриншот відео з окупаційних джерел

Чому будівлю в окупованому Бахмуті виставили на аукціон

Будівлю продають через борги її власника. Попри те, що тут працювало комунальне підприємство, споруда належить публічному акціонерному товариству “Промінвестбанк”. Як пояснила журналістам Вільного Радіо представниця банку, власник будівлі раніше здавав приміщення в оренду.

Однак через зв’язки з Росією фінансову установу постановили ліквідувати, а пізніше її націоналізували.

Нині триває процес ліквідації банку, і Фонд гарантування вкладів намагається продати все його майно, щоб погасити борги установи за кредитами.

Зазначимо, це вже не перша спроба продати будівлю в центрі Бахмута. Такий лот вже виставляли на аукціон у січні 2025 року. Тоді за нього хотіли виторгувати понад 1,7 мільйона гривень, але жодної прийнятної пропозиції від потенційних покупців не надійшло. У червні споруду пробували продати за понад 621 тисячу гривень, місяцем пізніше — за 435 тисяч, а у серпні за неї намагалися виторгувати 391 тисячу.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що наприкінці 2024 року суд визнав бахмутський завод з обробки кольорових металів банкрутом. Проти підприємства позивалися понад десять заявників, які вимагали сплатити борги на загальну суму близько 951 мільйона гривень. Суд частково задовольнив ці вимоги, адже у “Колірмету” не залишилося майна, вартість якого могла б покрити таку суму.