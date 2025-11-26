Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Донецької області виділила нову субвенцію з обласного бюджету підрозділам Сил оборони України, які воюють на території регіону. Вони понад 40 мільйонів гривень на закупівлю необхідного обладнання.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 26 листопада, на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Захисники регіону отримають ще понад 40 мільйонів гривень — це кошти з обласного бюджету.

Додаткове фінансування спрямують на закупівлі БпЛА, FPV-дронів та засоби радіоелектронної боротьби.

“Продовжуємо підтримку тих, хто боронить Донеччину. Це і надалі першочергове завдання для всіх місцевих військових адміністрацій. Акцентував на раціональному використанні державних коштів, а також на прозорості проведення оборонних закупівель”, — написав Філашкін.

Нагадаємо, російські війська намагаються зайти на територію Мирноградської громади зі сторони Покровська. Силам оборони вдається стримувати окупантів. В одному з районів Мирнограда у південній частині вже “сіра зона”.