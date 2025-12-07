Підрив дамби у Привіллі Донецької області. Фото: Скриншот відео від 30-ої ОМБр

Українські військові підірвали дамбу на річці Васюківка в районі Привілля. Такі дії необхідні, щоб зупинити просування російських військ на Донеччині.

Відео з підривом опублікували військові 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького (30 ОМБр).

“Підрив дамби! Ворог не пройде!!”, — підписали бійці відеоролик.

За даними аналітичного проєкту DeepState, підрив зробили у селі Привілля Донецької області.

“Далі річка Васюківка впадає у Бахмутку. Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається о лінії Привілля — Бондарне — Васюківка — питання відкрите”, — так прокоментували відео з підривом аналітики.

Село Привілля, де підірвали дамбу, розташоване орієнтовно за 20 км від Краматорська. Як Вільне Радіо вже повідомляло — протягом минулої доби на напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.