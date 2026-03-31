Українські військові спростували заяву аналітиків DeepState про нібито окупацію російськими силами села Васюківка, яке належить до Соледарської громади. Водночас заяву аналітиків про окупацію Свято-Покровського Сіверської громади військові підтвердили.

Про це йдеться у заяві Угруповання військ “Схід”.

“У мережі поширюється інформація про начебто окупацію населеного пункту Васюківка. Ця інформація не відповідає дійсності, наші підрозділи зберігають контроль у цьому населеному пункті, завдають ворогу постійне та ефективне вогневе ураження. Ворожа піхота, яка здійснює спроби інфільтрації, вчасно виявляється і переважно знищується ще на підході до наших позицій. Здійснюються пошуково-ударні дії”, — йдеться у повідомленні від УВ “Схід”.

Публікація DeepState, де аналітики заявляють про окупацію Васюківки та Свято-Покровського, з’явилася у ніч на 31 березня з червовим оновленням мапи.

В Угрупованні військ “Схід” уточнили, що українські військові справді відійшли зі Свято-Покровського для збереження життів та здоров’я своїх бійців. Вони вийшли на позиції західніше населеного пункту, а українські дронарі та артилерія зберігають контроль над Свято-Покровським, а також над підходами до нього.

“У населеному пункті Гришине та його околицях ситуація залишається складною. Ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати безпосередньо у населеному пункті. Сили оборони відбивають чисельні атаки, у яких ворог залучає піхотні групи та періодичним — легку техніку (квадроцикли, мотоцикли)”, — додали в угрупованні.

Там додали, що українські сили стримують російські війська у Гришиному, утримують позиції та блокують просування загарбників у центр села.

“Повідомлення, які поширюються різноманітними громадськими організаціями, зокрема “Deep State”, є їх власним трактуванням ситуації і не відображають у повній мірі реалії на полі бою. Закликаємо перевіряти інформацію та довіряти офіційним джерелам”, — закликали військові.

Нагадаємо, евакуаційні екіпажі “Білого Янгола” вивезли з Дружківки та Олексієво-Дружківки ще шістьох цивільних. Серед них — 99-річна не мобільна жінка, яку вдалося врятувати одразу після обстрілу. Нині евакуйовані готуються їхати до більш безпечних регіонів України.