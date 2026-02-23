ЗСУ вдарили по складах російської армії на ТОТ Донеччини: де були влучання

Нижня Кринка та Велика Новосілка. Фото: DeepState

Сили оборони атакували два склади російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Влучання фіксували поблизу Нижньої Криньки та у Великій Новосілці — українські війська бʼють там вже не вперше.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там кажуть, що українські військові вдарили по складу боєприпасів російського угруповання військ “Юг” поблизу Нижньої Кринки. Це село знаходиться у Макіївській громаді та окуповане ще з 2014-го.

Ще один обʼєкт, де окупанти зберігали матеріально-технічні засоби, уразили у Великій Новосілці. За даними аналітиків проєкту DeepState, у населеному пункті розмістилася 34 окрема мотострілецька бригада військ країни-агресорки.

“Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для ведення наступальних дій”, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, на початку лютого бійці Сил спеціальних операцій вже показалували ураження двох російських військових обʼєктів в тимчасово окупованій Великій Новосілці. Їм вдалося поцілити в склад боєприпасів та пункт дислокації загарбників.