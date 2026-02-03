Ураження по локації окупантів в районі Великої Новосілки. Фото: з відео ССО

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Бійці Сил спеціальних операцій показали ураження двох російських військових обʼєктів в тимчасово окупованій Великій Новосілці. Їм вдалося поцілити в склад боєприпасів та пункт дислокації загарбників.

Про це повідомили на сторінці Командування ССО.

Там розповіли, що українські військові вдарили по пункту тимчасової дислокації підрозділу зі складу 29 загальновійськової армії Росії в тимчасово окупованій Великій Новосілці. Також в районі селища оператори ССО атакували склад боєприпасів 58 армії військ країни-агресорки.

Обидва ураження бійці завдали безпілотниками українського виробництва FP-2. Саме такі дрони зазвичай використовують для ударів по російських військових цілях в тилу.

“Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії”, — кажуть у командуванні.

Нагадаємо, 2 лютого українські військові уразили два пункти управління російських військ поблизу тимчасово окупованої Курахівки. У тому ж районі було влучання у склад боєприпасів.