Мирноград у грудні 2025 року. Ілюстративне фото: Facebook/Типовий Мирноград

Ситуація у Мирнограді в середині січня 2026 року залишається складною. Українські захисники стримують наступ росіян і знищують їх на околицях міста. У командуванні ЗСУ заявили, що для посилення оборони Мирнограда залучили додаткові сили.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі Угруповання військ “Схід” ЗСУ.

Ускладненою залишається також логістика до міста.

“Для підсилення наших можливостей постачання вживаємо заходів із розширення логістичних коридорів до Мирнограда”, — заявляють в пресслужбі угрупування “Схід”.

Так, протягом 16 січня українські захисники знищили на Покровсько-Мирноградському напрямку 354 окупантів.

Нагадаємо, головна мета російської армії на Слов’янському напрямку — захопити села Закітне та Криву Луку. Обидва населені пункти розташовані на панівних висотах, що може полегшити окупаційній армії гатити у бік Слов’янська, Лимана та Миколаївки.