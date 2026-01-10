Наслідки удару по підстанції “Зоря”. Скриншот із відео Роберта Бровді на його фейсбук-сторінці

Сили безпілотних систем завдали ударів по трьох енергетичних підстанціях на тимчасово окупованій частині Донеччини, зокрема по “Зорі”, “Волновасі-тяговій” та “Південній”.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Мадяр на своїй фейсбук-сторінці.

За словами командувача, сили безпілотних систем завдали ударів по трьох енергетичних підстанціях, розташованих на тимчасово окупованій території. На відео він показав ураження підстанції “Зоря” в селі Андріївка, тягової підстанції “Волноваха-тягова” (яка, зокрема, забезпечує електроенергією залізничний транспорт) та підстанції “Південна” в місті Чистякове (до декомунізації — Торез).

Роберт Бровді зазначив, що підрозділи Сил безпілотних систем регулярно виконують такі завдання, зокрема в нічний час, паралельно з ударами по інших об’єктах.

Раніше ми розповідали, що у ніч на 28 грудня українські військові успішно атакували військову інфраструктуру росіян. Серед уражених цілей — склад зберігання дронів-камікадзе типу “Шахед” у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.