ЗСУ звільнили Іванівку на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей: що відомо

Іванівка на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Силам оборони вдалося відбити деякі позиції на Олександрівському напрямку та звільнити Іванівку. Селище розташоване на межі Донецької та Дніпропетровської областей — одразу за річкою Вовча.

Про це розповів головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї ОМБр на позивний “Рон” в етері “Єдині Новини”.

За його словами, українським військовим вдалося відбити позиції поблизу річки Вовча та звільнити Іванівку. Цей населений пункт розташований одразу за водоймою зі сторони Дніпропетровської області — межує з Донеччиною.

“Для росіян це дуже файне таке місце, де можна сфорсувати в першу чергу і зразу закріпитися. Бо населений пункт, як будують на Донеччині, в кожній хатинці є підвал. І от це форсування і закріплення там — це дуже така зручна річ була. Але, бачите, є такі універсальні десантні війська наші, які просто стерли це в нуль”, — розповів “Рон”.

Головний сержант уточнив, що російські війська продовжують намагатися форсувати річку Вовча. Окрім “м’ясних” піхотних штурмів, окупанти активно застосовують технологічні підрозділи.

Серед таких є модернізовані дрони — пристрої на “Мавіках”, які виявляють Wi‑Fi-сигнали, аби знаходити українських пілотів FPV та коригувальників.

Нагадаємо, українські військові уразили склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області, а також місця зберігання і запуску ударних дронів типу “Shahed” поблизу тимчасово окупованого Донецька.