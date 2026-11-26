Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Переселенці із Соледарської громади, яких звільнили з російського полону, матимуть першочергове право на тимчасове житло. Таку ж перевагу передбачили для дітей-сиріт, прийомних сімей, людей з інвалідністю I групи та інших вразливих категорій.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень Соледарської міської військової адміністрації та відповіді МВА на інформаційний запит.

Порядок передбачає першочергове право на отримання житла з фонду для таких категорій переселенців:

людей, яких звільнили з полону і щодо яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії;

прийомних сімей і батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

опікунів і піклувальників;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

людей з інвалідністю I групи;

родин, які виховують дитину з інвалідністю I групи.

Якщо на першочергове отримання житла претендуватимуть кілька людей або родин, перевагу матиме той, хто раніше подав заяву.

Водночас самого належання до однієї з цих категорій недостатньо. Переселенець має бути зареєстрований або задекларувати місце проживання у Соледарській громаді. Також ні він, ні члени його сім’ї не повинні мати власного житла поза зоною бойових дій та окупації.

Першою на облік стала людина з інвалідністю, яка живе сама і має першочергове право на житло. Її взяли на облік 6 листопада.

Заяви приймають у центрах підтримки “Соледар: дорога додому”:

у Києві — вулиця Бориславська, 72/3;

у Дніпрі — проспект Героїв, 30 Д.

Також документи можна надіслати поштою до Харкова. “Новою поштою” — у відділення №39, “Укрпоштою” — на адресу: проспект Аерокосмічний, 72, Харків, 61140. Отримувачка — Оксана Чуйко.

Проконсультуватися щодо оформлення документів можна в Оксани Чуйко за телефоном +380 50 230 79 50. Дзвонити можна у робочі дні з 8:00 до 17:00.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні, щоб стати на облік, як нараховують бали та на яких умовах переселенцям із Соледарської громади надаватимуть тимчасове житло.