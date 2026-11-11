Тимчасове житло для ВПО із Соледарської громади: як стати на облік

Житло для ВПО. Ілюстративне фото: Вільне радіо

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Соледарська міська військова адміністрація затвердила правила, за якими переселенці з громади зможуть отримати безоплатне тимчасове житло. На це у бюджеті на 2026 рік передбачили 8 мільйонів гривень, однак поки що не використали ні гривні. Попри це, переселенці вже можуть подавати документи та ставати в чергу. Розповідаємо, хто має право на житло, які документи потрібні та як визначатимуть черговість.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з порядку формування фонду житла для тимчасового проживання переселенців, який затвердила Соледарська міська військова адміністрація, та відповіді МВА на наш інформаційний запит.

У Соледарській громаді поки не визначили, де купуватимуть або ремонтуватимуть приміщення для переселенців

Соледарська громада на Донеччині об’єднує 37 населених пунктів. 25 із них офіційно визнали тимчасово окупованими, зокрема й Соледар, який російські війська захопили 25 січня 2023 року. Решта населених пунктів входить до переліку територій, де ведуться бойові дії. До повномасштабного вторгнення в громаді проживали майже 20 тисяч людей.

Та механізм забезпечення переселенців з цієї громади житлом поки на початковому етапі. У МВА станом на кінець жовтня ще не визначили конкретні квартири чи будинки, які можна було б придбати, збудувати, реконструювати або отримати у комунальну власність.

“Переговори з іншими територіальними громадами щодо будівництва або надання житла тривають”, — уточнили Вільному Радіо у військовій адміністрації.

Інші громади Донеччини теж формують фонди тимчасового житла. Наприклад, Селидівська громада заклала понад 29 мільйонів гривень на підготовку до будівництва й реконструкції житла для своїх переселенців в Одеській і Львівській областях.

На формування фонду вже передбачили 8 мільйонів гривень

У бюджеті Соледарської громади на 2026 рік заклали 8 мільйонів гривень на створення фонду тимчасового житла для переселенців. Сюди ж включені гроші, які зможуть витрачати на будинки за програмою “Будиночок в селі”.

Наповнювати його планують різними способами: купувати або будувати помешкання, ремонтувати й переобладнувати наявні будівлі, а також приймати житло у комунальну власність від міжнародних організацій, компаній чи приватних осіб. Фінансувати це можуть коштом державного й місцевого бюджетів, міжнародної допомоги та добровільних внесків.

У Соледарській МВА розглядають можливість поєднувати різні способи. Водночас житло, яке включатимуть до фонду, має бути придатним для постійного проживання — з опаленням, водою, меблями, сантехнікою та побутовою технікою.

Станом на 11 листопада ці кошти ще не витрачали, повідомила журналістам Вільного Радіо начальниця відділу з управління комунальною власністю Соледарської міської ради Оксана Чуйко. За її словами, закупівлею житла для фонду займається управління житлово-комунального господарства.

“Вони зараз у процесі купівлі”, — уточнила Оксана Чуйко.

Житло з фонду зможуть отримати переселенці, які мають реєстрацію в Соледарській громаді

Право претендувати на помешкання з фонду мають внутрішньо переміщені особи, які зареєстрували або задекларували місце проживання на території Соледарської громади. Членам їхніх сімей мати таку реєстрацію не обов’язково.

Ще одна умова стосується нерухомості. Ні сам заявник, ні члени його сім’ї не повинні мати у власності житла на територіях, які не входять до переліку районів бойових дій або тимчасової окупації.

Якщо ж родина має житло на безпечній території, але воно зруйноване або непридатне для проживання, це потрібно підтвердити документально: записом у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна, актом комісійного обстеження або звітом технічного обстеження.

Крім того, заявник та члени його сім’ї не повинні отримувати компенсацію за знищене житло або житловий ваучер.

Площу помешкання визначатимуть залежно від кількості людей у родині:

квартира або будинок — від 13,7 м2 на кожного члена сім’ї, але не менше ніж 35,2 м2 на всю родину;

кімната в гуртожитку — від 6 м2 на людину.

Мінімальну площу квартири або будинку у 35,2 м2 передбачили й для родини з однієї людини.

Для людей з інвалідністю житло мають підбирати з урахуванням потреб у доступності. Це повинні бути будинки з ліфтом або помешкання на першому поверсі.

Заяви на отримання житла приймають у Києві та Дніпрі, а поштою їх можна надіслати до Харкова

Щоб претендувати на помешкання, переселенцю спочатку потрібно стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання.

Для цього необхідно подати заяву за встановленою формою. На ній мають бути підписи всіх повнолітніх членів сім’ї. Завантажити для друку можна тут.

Бланк заяви про взяття на облік для отримання житла з фонду тимчасового проживання. Документ: Соледарська МВА

Бланк заяви про взяття на облік для отримання житла з фонду тимчасового проживання. Документ: Соледарська МВА

До заяви потрібно додати копії таких документів:

паспорта заявника та членів сім’ї;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідок внутрішньо переміщених осіб на всіх членів родини;

документів, які підтверджують родинні зв’язки;

витягу з реєстру територіальної громади про зареєстроване місце проживання;

інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність житла.

Якщо родина належить до категорії людей, які мають право на першочергове отримання помешкання, потрібно також додати документи, що підтверджують це право.

Копії документів має засвідчити сам заявник.

Подати пакет документів особисто можна у центрах підтримки “Соледар: дорога додому”:

у Києві — вулиця Бориславська, 72/3;

у Дніпрі — проспект Героїв, 30 Д.

Ще один спосіб — надіслати документи поштою.

Для відправлення “Новою поштою” потрібно скористатися відділенням №39 у Харкові. Якщо надсилати “Укрпоштою”, адресу потрібно вказати таку: проспект Аерокосмічний, 72, Харків, 61140.

В обох випадках отримувачка — Оксана Чуйко. Вартість доставки “Новою поштою” оплачує відправник.

Подати заяву електронною поштою або через ЦНАП Соледарської міської ради не можна.

Якщо виникнуть запитання щодо оформлення документів, проконсультувати може начальниця відділу з управління комунальною власністю Соледарської міської ради Оксана Чуйко. Звернутися до неї можна за номером +380 50 230 79 50 у робочі дні з 8:00 до 17:00.

Рішення про взяття людини на облік начальник МВА має ухвалити протягом десяти робочих днів після подання заяви. Для цього потрібен протокол відповідної комісії.

Відмовити у взятті на облік можуть, якщо заявник не відповідає встановленим критеріям або подав не всі необхідні документи.

Відсутність житла у фонді не може бути причиною для відмови у взятті на облік — це окремо прописали в порядку.

Станом на 11 листопада документи на облік подала одна людина.

Зазначимо, порядок обліку планують змінити. У міській військовій адміністрації готують правки до відповідного розпорядження.

“Планується вносити зміни в розпорядження, яке в нас уже прийнято про сам облік. Тому ще буде додаткове оголошення, думаю, на наступному тижні”, — розповіла начальниця відділу з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

Оновлене оголошення опублікують на офіційному сайті громади та в соцмережах.

Частина умов, описаних нижче, може оновитися — ми стежитимемо за змінами.

Першими житло отримають люди з вразливих категорій, решту черги визначать за балами

Частина заявників матиме право на першочергове отримання житла. До таких категорій належать:

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

опікуни й піклувальники;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

родини з дитиною з інвалідністю I групи;

й люди, звільнені з полону.

Для інших переселенців черговість визначатимуть за бальною системою.

Найбільший пріоритетний показник — 50 балів — передбачили для сімей військовослужбовців зі статусом ВПО, які беруть або брали участь у бойових діях.

По 27 балів отримають переселенці, чиє житло зруйноване або залишилося на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. Стільки ж передбачили для родин із трьома та більше дітьми.

Сім’ї з дітьми, вагітними жінками, людьми з інвалідністю, непрацездатними особами або людьми пенсійного віку можуть отримати від 22 до 27 балів залежно від категорії.

Якщо родина підпадає одночасно під кілька таких категорій, пріоритетні показники не додають. Для визначення черговості враховують лише той, який дає найбільшу кількість балів.

Оскільки вся територія Соледарської громади або окупована, або входить до зони бойових дій, переселенці, які мали там власне житло, можуть розраховувати щонайменше на 27 балів.

Крім пріоритетних показників, у порядку передбачили додаткові бали. Їх нараховують, зокрема:

родинам загиблих і зниклих безвісти захисників;

сім’ям, у яких є діти з інвалідністю;

багатодітним і неповним родинам;

людям з інвалідністю.

Ще по 3 бали нараховують за кожного члена родини, уповноваженого виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

Окремо враховують досягнення у спорті. Провідним спортсменам громади — чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та інших міжнародних і всеукраїнських змагань — додаватимуть 15 балів. Почесним громадянам Соледарської громади — 5 балів.

Таким чином, місце в черзі залежатиме передусім від кількості балів. Дата подання заяви матиме значення лише тоді, коли в кількох родин балів буде порівну.

Житло надаватимуть безоплатно на рік, але за комунальні послуги доведеться платити

Помешкання з основного фонду надаватимуть переселенцям безоплатно на строк до одного року.

Якщо статус людини не зміниться і вона не отримає іншого житла, договір можуть продовжити. Для цього потрібно подати заяву не пізніше ніж за 60 днів до закінчення договору.

Якщо вчасно не звернутися щодо продовження, помешкання доведеться звільнити протягом трьох робочих днів після завершення строку договору.

Водночас безоплатне користування не означає, що громада оплачуватиме всі витрати на проживання. За комунальні послуги мешканці мають платити самостійно. За наявності підстав вони можуть оформити пільги або субсидії.

Приватизувати таке житло, обміняти його або здавати в оренду заборонено.

Після отримання рішення про надання помешкання переселенцю видають ордер на заселення. Він дійсний протягом 30 днів. Якщо людина без поважної причини не забере його в цей строк, вона втратить право на запропоноване житло, але залишиться на обліку.

Користування помешканням можуть припинити достроково, зокрема, якщо переселенець отримав інше житло, втратив статус ВПО, порушує умови договору або не проживає в наданому помешканні понад половину строку дії договору.

Примусове виселення можливе лише за рішенням суду.

Переселенцям можуть запропонувати житло не в тій області, де вони проживають наразі

Порядок Соледарської МВА не передбачає, що помешкання обов’язково надаватимуть у регіоні, де переселенець фактично живе на момент подання заяви.

“Порядок № 382р не передбачує надання житла саме в області фактичного проживання заявника та не встановлює окремого правила про перевагу за цією ознакою”, — пояснили у МВА.

Водночас у документі немає окремої підстави для зняття з обліку через відмову від помешкання в іншій області.

Загальне правило таке: якщо людина письмово відмовляється від запропонованого житла до розгляду питання комісією, вона залишається на обліку. Повторна відмова, незалежно від причини, вже може стати підставою для зняття з черги. Після цього переселенець зможе знову подати документи.

Окремо громада планує придбати шість сільських будинків для переселенців

Крім формування основного фонду тимчасового житла, Соледарська громада долучилася до урядового експериментального проєкту. Він передбачає, що громади купують будинки в селах і безоплатно надають їх переселенцям для проживання.

Проєкт діятиме два роки. У вересні 2026-го Соледарська МВА затвердила порядок його реалізації в громаді та створила комісію, яка обстежує сільські будинки.

Цього року адміністрація планує придбати шість помешкань. На це передбачили 3 мільйони гривень — орієнтовно по 500 тисяч на один будинок.

Водночас граничну вартість у 500 тисяч гривень за будинок не закріпили в постанові Кабміну, на що звертають увагу юристи громадської організації “Донбас SOS”.

Станом на 28 жовтня комісія обстежила один будинок. Громада також подала заявку на державну субвенцію в розмірі 500 тисяч гривень. Купити його до 11 листопада ще не встигли.

Обстежений будинок планують включити до фонду тимчасового житла. Однак умови проживання в ньому відрізнятимуться від правил основного фонду. Зокрема, договір укладатимуть на строк до трьох років замість одного. Також переселенці зможуть самостійно знайти будинок, власник якого готовий його продати, і запропонувати громаді придбати його.

Ще одна умова стосується працевлаштування: працездатні члени родини, які не мають роботи, повинні протягом трьох місяців після заселення працевлаштуватися або стати на облік як безробітні.

Щоб претендувати на такий будинок, переселенцям спершу потрібно заповнити онлайн-анкету, яку громада оприлюднила на своєму сайті у вересні. Так у МВА хочуть оцінити реальну потребу в тимчасовому житлі.

“Заповнення опитувальної форми не гарантує автоматичного виділення будинку, але є обов’язковим першим кроком”, — наголошують в адміністрації.

Консультують щодо цієї програми в управлінні соціального захисту населення Соледарської міської ради за телефонами +380 50 065 40 04 та +380 95 344 35 83 у будні з 9:00 до 16:00.

У Соледарській громаді поки не знають, скільки переселенців потребують тимчасового житла

Управління соціального захисту населення Соледарської міської ради не має доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Через це в МВА не можуть повідомити, скільки мешканців громади мають статус ВПО та в яких областях вони зараз живуть.

Щоб оцінити потребу в житлі, громада опитує переселенців через онлайн-анкету. Її запустили у вересні, готуючись до участі в урядовому проєкті з купівлі будинків у селах. Скільки людей уже заповнили анкету, у відповіді на запит не уточнили.

Водночас у порядку передбачили, як будуть оприлюднювати інформацію про розподіл помешкань з фонду. Раз на рік на офіційному сайті громади мають публікувати адреси наданого житла, строки договорів, кількість мешканців та критерії, за якими його надали.

Крім того, кожен заявник зможе звернутися до міської ради, щоб дізнатися, скільки балів йому нарахували та яке місце він посідає в черзі.

Раніше ми розповідали, де переселенцям шукати гуманітарні штаби в Україні. Зокрема, центри підтримки Соледарської громади працюють у Дніпрі, Києві та Черкасах. Там можна отримати гуманітарну, соціальну, медичну та психологічну допомогу.