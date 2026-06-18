Ексвійськовополонений Дмитро Матющенко під час засідання суду 18 червня 2026 рік. Фото: "Суспільне. Новини"

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Звільнений з полону військовий нібито знущався з інших українських бранців під час перебування у неволі на тимчасово окупованій частині Донецької області. За даними журналістів, йдеться про Дмитра Матющенка — його повернули до України у березні 2025-го, а нині оголосили підозру та обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там кажуть, що старший стрілець Нацгвардії України потрапив у полон до Росії в червні 2022-го. Після цього чоловік “встановив лояльні стосунки з адміністрацією установи та отримав від окупантів привілейоване становище серед інших бранців”. Загарбники призначили його “завгоспом” 2-го поверху барака № 8 у “Калінінській виправній колонії № 27” у тимчасово окупованій Горлівці.

Правоохоронці кажуть, що на цій “посаді” військовий брав участь систематичному психологічному й фізичному тиску на українських військовополонених. Зокрема, він нібито змушував їх годинами перебувати на морозі без належного одягу, примушував виконувати виснажливі фізичні вправи, бив, а також повідомляв адміністрації колонії про тих, хто відмовлявся виконувати вказівки — це призводило до додаткових покарань і насильства щодо них.

Як пишуть журналісти видання “Суспільне. Новини”, йдеться про колишнього військовополоненого Дмитра Матющенка. Чоловіка повернули до України в межах обміну в березні 2025-го. З того часу правоохоронці збирали свідчення проти нього, і зрештою повідомили про підозру за ч. 2 ст. 431 КК України — насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них.

“Підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, й свідчення звільнених з полону українських військовослужбовців, які перебували разом із підозрюваним у місці незаконного утримання та були повернуті в Україну під час обмінів полоненими. Їхні показання підтверджують факти співпраці підозрюваного з окупаційною адміністрацією та його участь у знущаннях з земляків”, — кажуть у ДБР.

Сам Матющенко під час засідання суду заявив, що перебував у полоні з березня 2022 року до березня 2025-го. Його утримували в колонії в Оленівці, у Донецькому СІЗО, в Горлівці та Бійську. Він заперечує факти насильства та зазначає, що не переховувався від слідства. Водночас слідчі стверджують, що під час обшуків у фігуранта знайшли смартфон із доказами злочинів.

Військовому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, затриманим у Франції громадянином України, якого слідство пов’язує з катуваннями у незаконній в’язниці “Ізоляція” в окупованому Донецьку, виявися Євген Бражніков. Йому висунули обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. У 2019-му чоловіка повернули до України в рамках великого обміну, а згодом він покинув країну.