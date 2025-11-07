Звільненим з полону жителям Старомлинівської громади виплачуватимуть допомогу: скільки грошей передбачили

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

По 150 тисяч гривень платитимуть жителям Старомлинівської громади, які повернулися з полону. Це одноразова виплата для цивільних, яку передбачили на найближчі три роки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Старомлинівської ВА Альони Лєвтєрової.

Одноразову матеріальну допомогу у 150 тисяч гривень передбачили для звільнених з полону цивільних жителів Старомлинівської громади. У 2023 році в бюджеті громади заклали гроші на виплати для трьох людей, у 2026 та 2027 планують виділяти гроші на одну людину на рік.

Раніше начальниця Старомлинівської ВА Альона Лєвтєрова розповіла Вільному Радіо, що переселенці з громади не мають гострої проблеми з роботою, але потребують гуманітарної допомоги.