Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Цивільні, яких незаконно утримували в неволі у Росії, можуть отримати одноразову виплату, необхідні речі, медичну, психологічну та правову підтримку. Розповідаємо, хто саме може претендувати на допомогу, які документи для цього потрібні та яку підтримку передбачила держава для родин звільнених.

Про новий вид допомоги повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як звільненим з полону цивільним отримати разову допомогу у 50 тисяч гривень

Уряд затвердив порядок надання допомоги цивільним українцям, яких незаконно утримували в російському полоні.

Щоб отримати допомогу у розмірі 50 тисяч гривень, потрібно звернутися до Мінрозвитку із заявкою. До неї потрібно додати довідку від Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Якщо людина повернулася самостійно, без обміну, знадобиться ще одна довідка — про визнання потерпілим у кримінальному провадженні. Її видають правоохоронні органи. Після цього документи розглядає міжвідомча комісія, яка й вирішує, чи виплачувати допомогу.

Як зауважив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, зараз в уряді допрацьовують механізм приймання заяв. Повний перелік необхідних документів та форму заяви опублікують згодом на сайті Мінрозвитку. Постанова, яка регулює виплати, набере чинності 1 січня 2026 року.

Хто і як супроводжує звільнених після повернення

Постанова також визначає, які саме органи відповідають за підтримку людей після повернення з полону:

Міністерство соціальної політики координує перші кроки підтримки,

Міністерство розвитку приймає заяви та організовує роботу комісії,

Український національний центр розбудови миру разом із Секретаріатом омбудсмана за згодою людини оцінюють її індивідуальні потреби,

обласні та місцеві військові адміністрації зустрічають людей після повернення, забезпечують їх їжею, зв’язком і первинною допомогою та направляють до лікарів, психологів і на реабілітацію,

органи місцевого самоврядування допомагають із безоплатною правничою допомогою, тимчасовим житлом і відновленням документів.

Для цивільних, які повернулися самі, оцінкою потреб і організацією допомоги займається Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків Офісу генпрокурора або відповідні підрозділи обласних прокуратур.

Цей механізм працюватиме під час воєнного стану та ще 90 днів після його завершення або скасування.

Які виплати та допомогу можуть отримати експолонені та їхні родини

Водночас держава продовжує виплати для тих, кому комісія офіційно підтвердила факт незаконного позбавлення свободи через російську агресію. Після звільнення таким людям виплачують 100 тисяч гривень, а також по 100 тисяч гривень щороку за кожен рік перебування в полоні. Це право мають і родичі колишніх в’язнів.

За даними Мінсоцполітики та Мінрозвитку, наразі експолоненим уже виплатили близько 1,2 мільярда гривень. Із них 359 мільйонів — це разова допомога після звільнення та ще 818,7 мільйона — щорічні виплати тим, хто провів у полоні тривалий час.

Окрім грошей, звільненим видають речі першої потреби — їжу, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття. Також вони можуть безоплатно отримати медичну, соціальну та правничу допомогу, щоб поступово відновитися.

