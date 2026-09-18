Як оформити базову соціальну допомогу в 2026 році: алгоритм

Розбираємося, як подати заяву на базову соціальну допомогу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Базова соціальна допомога — це щомісячна виплата для сімей із низькими доходами. Оформити її можна як особисто в Пенсійному фонді, так і онлайн через “Дію”. При цьому сім’я може ознайомитися з розміром допомоги й тоді вирішити, чи отримувати її.

Хто має право на базову соціальну допомогу, як самостійно розрахувати її суму й оформити виплату, розповідаємо в матеріалі.

Про порядок оформлення базової соціальної допомоги журналісти Вільного Радіо дізналися з Постанови Кабінету Міністрів № 371.

Хто може оформити базову соціальну допомогу

З 1 липня 2025 року базову соціальну допомогу можуть оформити сім’ї, які станом на дату звернення отримують один із таких видів допомоги:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

З 1 листопада 2025 року оформити базову соціальну допомогу мають можливість сімʼї з низьким доходом, які відповідають критеріям (про них — далі). Зробити це можна, навіть якщо раніше сімʼя не отримувала соціальну допомогу.

Отримувати базову соціальну допомогу не можуть люди, що перебувають за кордоном або на тимчасового окупованих територіях (ТОТ), включених до Переліку.

Як визначають склад сім’ї для призначення допомоги

Сім’єю вважаються люди, які живуть разом і мають спільний побут. При цьому діти до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, входять до складу сім’ї незалежно від фактичного чи зареєстрованого місця проживання. Загалом членами сім’ї є:

чоловік і дружина;

їхні неповнолітні діти;

неповнолітні діти без батьківського піклування, яких тимчасово влаштували в родину;

діти до 23 років без власних сімей, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, зокрема переходять з одного освітнього рівня на інший (наприклад, під час вступу до вишу після випуску зі школи), якщо цей період не перевищує чотирьох місяців;

неодружені повнолітні діти, які з дитинства мають інвалідність І чи II групи або є людьми з інвалідністю І групи й живуть з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка й дружини, які живуть разом із ними;

людина, яка доглядає за одинокою людиною з інвалідністю І групи й живе разом із нею;

неодружені жінка та чоловік, які живуть разом і мають спільних дітей.

Також права члена сім’ї має одинока людина.

Водночас до складу сім’ї не входять люди, які перебувають на повному державному утриманні, полонені та позбавлені свободи органами влади Росії, її окупаційними адміністраціями та збройними формуваннями (за наявності документів, які це підтверджують), а також зниклі безвісти за особливих обставин, безвісно відсутні за рішенням суду й ті, що перебувають за кордоном.

Склад сім’ї визначають на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги.

У яких випадках допомогу не призначають

Якщо до складу сім’ї входить працездатна людина віком від 18 до 60 років, яка не працювала, не проходила військову службу, не займалася підприємництвом чи іншою незалежною професійною діяльністю, не навчалася й не була на обліку в центрі зайнятості протягом трьох місяців, за які враховуються доходи, базову соціальну допомогу сім’ї не призначать.

Винятками в такому випадку вважаються люди, за яких сплатили єдиний соціальний внесок (ЄСВ), які доглядали за дітьми до трьох років, дітьми зі специфічними захворюваннями й людьми старше 80 років. Також призначити допомогу мають, якщо згадані люди не сплатили ЄСВ через заборгованість роботодавця або на дату звернення втратили працездатність.

Призначити допомогу сім’ям, до складу яких входять працездатні люди від 18 до 60 років також можуть, якщо вони не сплатили ЄСВ, але мають статус переселенця, або ж якщо повернулися з-за кордону, де провели не менш ніж 90 днів протягом 180 днів перед місяцем звернення, і звертаються по допомогу не раніше ніж за 15 робочих днів після повернення. Тоді допомогу можуть призначити, якщо в сім’ї є кілька працездатних людей, які не працюють, але на дату звернення перебувають на обліку в центрі зайнятості, зокрема, щоб отримати ваучер на навчання.

В інших випадках базову соціальну допомогу зокрема не виплачують, якщо:

протягом року перед зверненням по допомогу або під час її отримання члени сім’ї купили земельну ділянку, житло (крім купленого на бюджетні кошти, зруйнованого або розташованого в зоні можливим чи активних бойових дій або ж на ТОТ), транспорт, цінні папери, валюту, будівельні матеріали (крім придбаних коштом компенсації за програмою “єВідновлення”) тощо або дали позику, сплатили благодійний внесок на понад 100 тисяч гривень;

на 1 число місяця, з якого призначили допомогу, або на 1 число кожного місяця, коли сім’я її отримує, член сім’ї має вкладення або облігації державної позики, що перевищують 100 тисяч гривень;

сім’я володіє другою квартирою чи будинком, крім житла, що розміщене на територіях бойових дій або на ТОТ, непридатне для проживання через війну, отримане дитиною-сиротою, приміщення в гуртожитку, житла на правах сумісної або часткової власності, а також оформленого як спадщина (якщо жодне не здають в оренду);

у власності сім’ї є більш ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації і з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда й причепа). Винятки — транспортні засоби, отримані безкоштовно, куплені на пільгових умовах через органи соцзахисту, а також придбані батьками дитячих будинків сімейного типу.

Яка сума базової соціальної допомоги

Розмір базової соціальної допомоги в кожному випадку визначають індивідуально. Для цього від суми базової величини для кожного члена сім’ї віднімають її середньомісячний сукупний дохід. Базова величина для розрахунку становить 4 500 гривень, проте застосовують її не для всіх.

Сума в 4 500 гривень актуальна для члена родини, який подає заяву про призначення допомоги, а також для кожної неповнолітньої дитини й людини з інвалідністю І або II групи. Для розрахунку допомоги щодо інших членів сім’ї застосовують 70% від цієї суми, тобто 3 150 гривень.

Також базова величина відрізняється для людей, які набули права на пенсію за віком, але не мають достатньо страхового стажу. У такому випадку суму розраховують відповідно до наявного стажу:

менше ніж 10 років — 53%, тобто 2 385 гривень ;

від 10 до 20 років — 62%, тобто 2 790 гривень ;

від 20 до 30 років — 70%, тобто 3 150 гривень ;

30 і більше років — 88%, тобто 3 960 гривень .

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюють за три місяці, що передують місяцю, попередньому до місяця звернення. Тобто якщо член сімʼї звернувся по допомогу у вересні, дохід рахуватимуть за травень – липень.

Важливо, що в дохід сім’ї не враховують виплати однієї або кількох видів державних допомог:

соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

соціальна допомога людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Якщо ж сім’я вже отримує базову соціальну допомогу і хоче її продовжити, ці виплати не враховуються під час розрахунку середньомісячного доходу сім’ї.

Наведімо приклад розрахунку базової соціальної допомоги: до складу сім’ї входять працездатні мати й батько, неповнолітня дитина, а також повнолітня дитина, яка навчається в університеті на денному відділенні. Із них працює лише батько, адже мати перебуває на обліку в центрі зайнятості, — після сплати податків він отримує зарплату в 9 000 грн. Також повнолітній дитині виплачують академічну стипендію в 4 000 грн.

Середньомісячний сукупний дохід сімʼї становить 13 000 грн, заяву на базову соціальну допомогу подає батько. У такому випадку виплата для цієї сім’ї буде дорівнювати:

(4 500 + 3 150 + 4 500 + 3 150) – 13 000 = 2 300 гривень.

У цій формулі 4 500 грн — це базова величина для батька, який подає заяву, та неповнолітньої дитини. А 3 150 грн — це базова величина для матері та повнолітньої дитини, яка продовжує здобувати освіту.

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Як оформити базову соціальну допомогу

Подати заяву на базову соціальну допомогу можна двома способами: онлайн через застосунок “Дія” (сервіс запрацював у вересні 2025 року) або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду.

Щоб оформити виплату через “Дію”, потрібно оновити застосунок, у розділі “Сервіси” обрати “Допомога від держави”, а потім — “Базова соціальна допомога, натиснути “Отримати допомогу”. Після цього треба дочекатися сповіщення з розрахунком щомісячної суми.

Якщо розмір допомоги й умови її отримання (оскільки базова допомога обʼєднує кілька виплат в одну, сімʼї доведеться відмовитися від тих, що вона отримувала раніше) вас влаштовують, треба натиснути “Подати заяву” та обрати “Дія.Картку”, на яку буде надходити виплата. Вкажіть свої контактні дані й перевірте заяву. Після цього підпишіть її Дія.Підписом та надішліть запрошення у вигляді посилання або QR-коду повнолітнім членам сімʼї, аби вони також надали згоду.

Коли всі родичі підпишуть заяву, додаток автоматично надішле її на опрацювання. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Зазначимо, за даними Міністерства соціальної політики, станом на січень 2026 року подати заяву через “Дію” могли лише сімʼї, які вже отримували допомогу малозабезпеченим чи виплати на дітей для одиноких матерів. Також, щоб податися на допомогу онлайн, у сервісі мав бути біометричний документ заявника — ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Щоб оформити допомогу в Пенсійному фонді, представник сім’ї має особисто звернутися до сервісного центру незалежно від офіційного місця проживання із заявою про намір у паперовій формі. Необхідні дані інформаційна система ПФУ має підтягнути з реєстрів автоматично. Якщо ж їх не вистачатиме, заявників можуть попросити прикріпити документи.

Після цього заявнику дадуть можливість ознайомитися з орієнтовною сумою майбутньої допомоги. Якщо вона влаштує сім’ю, йому й усім повнолітнім членам сім’ї треба буде підписати заяву про призначення допомоги, де вони, зокрема, мають підтвердити згоду на відмову від деяких інших видів державних допомог. Ці виплати припиняться з місяця призначення базової соціальної допомоги. Якщо ж у місяць її призначення сім’я вже отримала ці виплати, їх вирахують із суми першої допомоги.

Станом на кінець червня 2026 року базову соціальну допомогу вже отримували понад 22 тисячі сімей — близько 68 тисяч українців.

Як довго сім’я може отримувати допомогу

Заяву про призначення базової соціальної допомоги опрацьовують до десяти робочих днів, якщо її подають через сервісний центр Пенсійного фонду, і в режимі реального часу, якщо через “Дію”. Після цього виплати призначають за повний місяць, у якому представник сім’ї звернувся по них. Надсилати допомогу можуть або в повному розмірі на його рахунок, або ж рівними частинами на рахунки кожного повнолітнього члена сім’ї за їхнім спільним бажанням і за технічної можливості. Останній варіант можливий тільки в разі особистого подання заяви.

Призначають базову соціальну допомогу на шість місяців з автоматичним продовженням виплати не більше, ніж до кінця реалізації проєкту, тобто до 10 квітня 2027 року. Протягом цього часу дані про склад сім’ї та її середній сукупний дохід також будуть перевіряти автоматично й за необхідності коригувати суму базової соціальної допомоги після попередження сім’ї.

Якщо перевірка покаже, що після змін, що вплинули на розмір допомоги, сім’я отримала більші виплати, ніж мала, її можуть попросити повернути надміру сплачені кошти. Також можливий варіант вирахувати ці кошти з наступних виплат за згодою сім’ї.

Припинити виплату базової соціальної допомоги можуть:

за заявою представника сім’ї, що звертався по допомогу;

у разі смерті цього представника сім’ї;

якщо комусь із членів родини призначили інші види державної допомоги, які замінює базова соціальна допомога;

якщо представник сміʼї або хтось із її челнів надав неправдиві дані, які вплинули на право отримувати допомогу та її розмір;

якщо після додаткової перевірки підтвердять невідповідності в даних, які впливають на право сім’ї отримувати допомогу.

Раніше ми розповідали, які суми соціальних виплат і мінімальної зарплати в Україні у 2026 році.