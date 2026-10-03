Якими були наслідки ударів росіян по Донеччині 2 жовтня 2026 року (ЗВЕДЕННЯ, ФОТО)

2 жовтня 2026 року внаслідок російських ударів загиблих на Донеччині не фіксували. Однак десять цивільних дістали поранень — дев’ять у Краматорську та один у Слов’янську. За добу російські удари зруйнували 45 цивільних об’єктів, а ще 7 — пошкодили у ніч проти 3 жовтня. Серед них — магазин, підприємство та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 56 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
2 жовтня 2026 року від російських ударів на Донеччині 10 цивільних дістали поранень
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 2 жовтня внаслідок ударів російських військових загиблих на Донеччині не виявили.
по Слов’янську окупанти били безпілотниками, які пошкодили один багатоквартирний і 2 приватних будинки, цивільний автомобіль та нежитлове приміщення;
у Долині та Суханівці російська армія атакувала по одному автомобілю.
У ніч на 3 жовтня росіяни пошкодили щонайменше 7 цивільних об’єктів
Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів:
у Білозерському Покровського району зруйнували житлову багатоповерхівку. Також пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 гаражі;
один інфраструктурний об’єкт пошкодили в Очеретиному Олександрівської громади.
56 разів за 2 жовтня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині
За даними Генерального штабу ЗСУ, 2 жовтня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 56 разів штурмували позиції українських захисників:
найбільше атак нарахували на Костянтинівському напрямку, де окупанти 21 раз наступали у бік Костянтинівки, Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького та Вільного;
на Покровському напрямку росіяни 19 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке;
ще вісім атак російської армії нарахували на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка;
на Слов’янському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували у районі Озерного та Миколаївки;
ще чотири атаки загарбники здійснили на Олександрівському напрямку у бік Калинівського, Березового та Мирного.
Єдиний напрямок, де протягом 2 жовтня 2026 року не фіксували атак з боку російських армійців — Краматорський.