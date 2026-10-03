Якими були наслідки ударів росіян по Донеччині 2 жовтня 2026 року (ЗВЕДЕННЯ, ФОТО)

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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2 жовтня 2026 року внаслідок російських ударів загиблих на Донеччині не фіксували. Однак десять цивільних дістали поранень — дев’ять у Краматорську та один у Слов’янську. За добу російські удари зруйнували 45 цивільних об’єктів, а ще 7 — пошкодили у ніч проти 3 жовтня. Серед них — магазин, підприємство та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 56 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

2 жовтня 2026 року від російських ударів на Донеччині 10 цивільних дістали поранень

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 2 жовтня внаслідок ударів російських військових загиблих на Донеччині не виявили.

Однак десять цивільних дістали поранень — дев’ять у Краматорську та один у Слов’янську.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 2 жовтня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 336 житель Донеччини, ще 10 597 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

2 жовтня 2026-го від російських ударів постраждали 45 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 342 разів. Постраждали 5 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов’янськ, села Адамівка, Долина та Суханівка.

Протягом доби під обстріли потрапив 45 цивільних об’єктів, з них 18 — житлові будинки. Зокрема:

дронами та шістьма авіабомбами “КАБ-500” атакували Краматорськ . Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, підприємство, супермаркет, автобус, 8 цивільних автомобілів, 5 гаражів;

по Слов’янську окупанти били безпілотниками, які пошкодили один багатоквартирний і 2 приватних будинки, цивільний автомобіль та нежитлове приміщення;

у Долині та Суханівці російська армія атакувала по одному автомобілю.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 3 жовтня росіяни пошкодили щонайменше 7 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів:

у Білозерському Покровського району зруйнували житлову багатоповерхівку. Також пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 гаражі;

один інфраструктурний об’єкт пошкодили в Очеретиному Олександрівської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

56 разів за 2 жовтня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 2 жовтня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 56 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Костянтинівському напрямку , де окупанти 21 раз наступали у бік Костянтинівки, Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького та Вільного;

на Покровському напрямку росіяни 19 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке;

ще вісім атак російської армії нарахували на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка;

на Слов’янському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували у районі Озерного та Миколаївки;

ще чотири атаки загарбники здійснили на Олександрівському напрямку у бік Калинівського, Березового та Мирного.

Єдиний напрямок, де протягом 2 жовтня 2026 року не фіксували атак з боку російських армійців — Краматорський.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, 1 жовтня у Краматорську російський FPV-дрон атакував автомобіль “Донецькоблгазу”. За кермом автівки перебував начальник Краматорського управління — він встиг зупинити авто і сховатися.