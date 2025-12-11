Володимир Зеленський анонсував із грудня 2025 року “зимову підтримку” для українців. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У четвер, 11 грудня, в Україні оновили програму “Зимова підтримка”. Тепер фінансову допомогу від держави можна витрачати на придбання харчових продуктів в окремих торгівельних мережах. Втім, ініціатива має свої обмеження.

Про оновлення програми повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Так, наразі допомогу можна витратити у торгівельних мережах Fozzy Group (зокрема у “Сільпо”, “Фора”, THRASH!ТРАШ! та Fozzy), а також у крамницях “Близенько”. Загалом — понад 1160 магазинів по всій Україні.

У Мінсоцполітики не уточнили, чим обумовлений такий перелік торгових точок, однак обіцяють, що надалі додадуть до нього більше крамниць.

“Зимовою підтримкою”, доповнили в Міністерстві, не можна оплатити онлайн-замовлення, а також придбати підакцизні товари, зокрема алкоголь та тютюнові вироби.

Як працює програма “Зимова підтримка”

Держава не видає готівку в межах програми. Виплати надходять на спеціальні рахунки. Використати їх можна лише за визначеними категоріями витрат — відповідно до встановлених MCC-кодів.

Окрім онлайн заявки через “Дію”, українці можуть оформити “Зимову підтримку” у будь-якому стаціонарному або мобільному відділенні Укрпошти. Також заяву можна подати через листоношу.

Скористатися “зимовою тисячею” можна до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, на кінець листопада 2025-го гроші за програмою “Зимова підтримка” отримали вже 4 мільйони українців. Більшість з тих, хто подавався на програму, робили це через “Дію”.