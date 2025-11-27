Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На кінець листопада 2025-го гроші за програмою “Зимова підтримка” отримали вже 4 мільйони українців. Більшість з тих, хто подавався на програму, робили це через “Дію”.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко в етері “Єдині новини”.

Станом на 27 листопада понад 13 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги 1 000 грн у межах урядової “Зимової підтримки”. Серед них — 4 млн людей уже отримали кошти на картку “Національний кешбек”.

“Абсолютна більшість українців, як і очікувалося, обирає онлайн: через застосунок “Дія” вже оформлено понад 11 мільйонів заявок. Крім того, майже 2 мільйони громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через Укрпошту”, – сказала Кірієнко.

За її словами, традиційно українці донатять отримані кошти на Сили безпеки чи оборони та інші благодійні ініціативи. Про які кількість такої підтримки йдеться — посадовиця не уточнила.

Як працює програма “Зимова підтримка”

Держава не видає готівку в межах програми. Виплати надходять на спеціальні рахунки. Використати їх можна лише за визначеними категоріями витрат — відповідно до встановлених MCC-кодів.

Окрім онлайн заявки через “Дію”, українці можуть оформити “Зимову підтримку” у будь-якому стаціонарному або мобільному відділенні Укрпошти. Також заяву можна подати через листоношу.

Скористатися “зимовою тисячею” можна до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила використання коштів, накопичених у межах програми “Національний кешбек”. Тепер список товарів і послуг став коротшим. Такі зміни пов’язані зі стартом іншої державної програми “Зимова підтримка”.