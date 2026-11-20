Місто Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Лиманській громаді оновили перелік зруйнованою внаслідок війни нерухомості: до відповідного офіційного переліку додали 111 нових адрес. Переважна більшість будинків, визнаних цього разу знищеними, є приватними. Ще один — багатоквартирний і розташований у Рідкодубі. Повний список вулиць — публікуємо далі.

Оновлений перелік опублікували у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Місцева влада зазначає, що з 17 по 19 листопада профільна комісія провела три засідання з обстеження будівель і споруд на території громади та провела 171 дистанційне обстеження. Не всі будинки визнали зруйнованими: стосовно 15 адрес не встановили факту руйнації, а стосовно ще 45 — визнали, що встановити цього факту неможливо.

Однак руйнування більшості обстежених споруд підтвердили, загалом їх 111. Адреси наступні:

с. Брусівка

вул. Львівська, 12.

с. Закітне

вул. Центральна, 13.

с-ще Зарічне

вул. Шаблін Яр, 29;

вул. Святкова, 15;

вул. Дружби, 9;

вул. Дружби, 18;

вул. Київська, 71;

вул. Поштова, 29;

вул. Клеверна, 40;

вул. Партизанська, 9а.

с. Карпівка

вул. Східна, 50.

с. Крива Лука

вул. Молодіжна, 37.

с. Колодязі

вул. Приозерна, 25.

м. Лиман

вул. Миру, 3;

вул. Паркова, 4;

вул. Кузьменка Олександра ім., 15;

вул. Пляжна, 13;

вул. Хмельницького Б., 25;

вул. Хмельницького Б., 57;

вул. Дослідницька, 12;

вул. Ринкова, 8;

вул. Ринкова, 79;

вул. Севастопільська, 122А;

вул. Севастопільська, 133;

пров. Річний, 15;

вул. Вишнева, 65;

вул. Гутченка, 29;

вул. Гутченка, 47А;

вул. Коцюбинського, 32;

вул. Курортна, 65А;

вул. Локомотивна, 6;

вул. Партизанська, 34;

вул. Партизанська, 70;

вул. Партизанська, 85;

вул. Партизанська, 108;

пров. Рокочого Олексія, 19;

вул. Світанкова, 67;

вул. Хвойна, 4;

вул. Хвойна, 17;

вул. Хвойна, 36;

вул. Гостинна, 27;

вул. Українська, 34;

вул. Широка, 43;

СТ “Зелений яблуневий сад” (садівницьке товариство, громадська організація), 48;

вул. Веселкова, 17;

вул. Дубоноса, 51;

вул. Зоряна, 52;

вул. Левадна, 20;

вул. Лиманська, 32;

вул. Нескорених, 27А;

вул. Північна, 10;

вул. Підстепна, 33;

вул. Соснова, 7;

вул. Шкільна, 25;

пров. Грибний, 1а;

СТ “Ромашка” (садове товариство), 108;

вул. Бахмутська, 50;

вул. Слобожанська, 155.

с-ще Новоселівка

вул. Лугова, 20;

вул. Лугова, 42;

вул. Лісна, 5;

вул. Шевченка Тараса ім., 48;

вул. Шевченка Тараса ім., 52;

пров. Центральний, 15.

с. Озерне

вул. Лісна, 33.

с. Рубці

вул. Центральна, 50А;

вул. Садова, 114.

с. Рідкодуб

вул. Покровська, 13;

вул. Центральна, 61;

вул. Центральна, 72;

вул. Центральна, 86;

вул. Центральна, 99;

вул. Центральна, 131;

вул. Володимирівська, 11.

вул. Молодіжна, 1 (багатоповерхівка).

с-ще Ставки

вул. Дружби, 5;

вул. Набережна, 2;

вул. Набережна, 8;

вул. Північна, 9;

вул. Спаська, 4;

вул. Шевченка, 16/2;

пров. Придорожній, 1.

с. Торське

вул. Центральна, 8;

вул. Нова, 49;

вул. Кооперативна, 29;

вул. Шкільна, 15.

с. Шандриголове

вул. Гутченка, 43;

вул. Гутченка, 106;

вул. Гутченка, 155;

вул. Гутченка, 189;

вул. Гутченка, 216;

вул. Кринична, 1;

вул. Кринична, 9;

вул. Лугова, 14;

вул. Лугова, 29;

вул. Лугова, 62;

вул. Лугова, 69;

вул. Лугова, 70;

вул. Шевченка, 9;

вул. Шевченка, 20;

пров. Шевченка, 2;

пров. Шевченка, 5;

пров. Гутченка, 21.

с-ще Ямпіль

вул. Донецька, 26а;

вул. Ясна, 60;

вул. Зарічна, 29;

вул. Підлісна, 31;

вул. Врожайна, 60.

с-ще Ярова

вул. Незалежності, 1А;

вул. Донецька, 80.

с. Яцьківка

вул. Свободи, 39.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, російська армія нарощує тиск на півночі Донеччини, збільшуючи кількість піхоти, артилерії та точок запуску дронів. Загарбники намагаються повернути позиції, які втратили на Лиманському напрямку внаслідок операції “Вівальді”, хоч погода і стала менш сприятливою для штурмових дій.