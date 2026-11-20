У Лиманській громаді оновили перелік зруйнованою внаслідок війни нерухомості: до відповідного офіційного переліку додали 111 нових адрес. Переважна більшість будинків, визнаних цього разу знищеними, є приватними. Ще один — багатоквартирний і розташований у Рідкодубі. Повний список вулиць — публікуємо далі.
Оновлений перелік опублікували у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.
Місцева влада зазначає, що з 17 по 19 листопада профільна комісія провела три засідання з обстеження будівель і споруд на території громади та провела 171 дистанційне обстеження. Не всі будинки визнали зруйнованими: стосовно 15 адрес не встановили факту руйнації, а стосовно ще 45 — визнали, що встановити цього факту неможливо.
Однак руйнування більшості обстежених споруд підтвердили, загалом їх 111. Адреси наступні:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.