12 посадовців підозрюють у різних оборудках з коштами Донеччини, через які бюджет нібито втратив 27 млн грн. Колаж: Прокуратура Донецької області

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26 червня 2026 року прокуратура Донецької області повідомила про підозру 12 посадовцям. Серед них — заступник генерального директора лікарні, директори ТОВ, комунальних і приватних підприємств та освітніх закладів. За версією слідства, вони причетні до різних оборудок і проявів службової недбалості під час воєнного стану, через які бюджет нібито зазнав збитків на понад 27 млн грн. Розповідаємо, що відомо про фігурантів та у чому їх підозрюють.

Про підозри розповіли в пресслужбі Донецької обласної прокуратури. Їх отримали:

директорка ТОВ, яка, за версією слідства, підписала документи про нібито виконаний ремонт трактора, хоча фактично роботи не проводилися, та незаконно отримала з бюджету 1,75 млн грн;

директор іншого ТОВ, який, за даними слідства, умисно завищив обсяги виконаних робіт із поточного ремонту асфальту на території школи у Краматорську на 202 тис. грн;

підприємець із Києва, який, за версією правоохоронців, зловживав службовим становищем і не забезпечив постачання обладнання до краматорського училища. Його підозрюють у заволодінні понад 2 млн грн;

директор приватного підприємства, який, за даними слідства, привласнив 1,44 млн грн під час реконструкції міського парку культури й відпочинку у Мирнограді;

головний спеціаліст та уповноважений із проведення тендерних закупівель Костянтинівської міськради, який, за версією слідства, придбав колючий дріт типу «єгоза» за ціною, що майже у півтора раза перевищувала ринкову. Збитки державі оцінили у 13,9 млн грн;

директор освітнього закладу у Слов’янську, який, за даними слідства, закупив електроенергію за завищеними цінами, чим завдав державі збитків на 131 тис. грн;

директор ще одного ТОВ, який, за версією правоохоронців, підробив акти виконаних робіт із реконструкції дитячого садка та привласнив 6,8 млн грн;

заступник генерального директора Покровської лікарні інтенсивного лікування, який, за даними слідства, знав, що ремонт не завершений, однак підписав документи про виконання робіт, через що державі нібито завдали збитків на 265 тис. грн;

директор комунального виробничого підприємства з Краматорська та старший інспектор з кадрів, які, за версією слідства, лише «на папері» працевлаштували двох чоловіків, оформили їм бронювання від мобілізації та понад рік отримували їхню заробітну плату. Збитки державі оцінили у понад 393 тис. грн;

начальник служби з експлуатації автотранспорту комунального підприємства у Слов’янську, який, за даними слідства, не проконтролював в’їзд на закритий полігон побутових відходів і допустив незаконне скидання сміття. Завдані збитки оцінили у 170 тис. грн;

начальник служби водовідведення комунального підприємства у Слов’янську, який після ревізії обладнання насосної станції, за версією правоохоронців, неналежно виконав свої службові обов’язки, через що ґрунт забруднили каналізаційні води. Завдані збитки оцінили у 175 тис. грн.

Всіх фігурантів підозрюють за різними статтями, серед яких є:

незаконне заволодіння або розтрата майна;

зловживання службовими повноваженнями;

підробка офіційних документів;

допущення забруднення земель;

внесення неправдивих даних до службових документів;

неналежне виконання службових обов’язків.

Найсуворіша із зазначених статей — ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна), яка передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади.

Нагадаємо, уповноваженому з тендерних закупівель управління Костянтинівської міськради Артему Терехову повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку держава могла переплатити майже 14 млн грн за колючий дріт “Єгоза”. Журналісти Вільного Радіо проаналізували заяву посадовців, відкриті дані та поспілкувались з посадовцем щодо цих звинувачень.