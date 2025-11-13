Підтримайте Вільне Радіо
У Краматорській міській раді чинними залишаються 36 депутатів. Протягом року ніхто не звертався із заявами щодо припинення повноважень. Серед чинних депутатів — 11 колишніх представників забороненої нині політичної партії “Опозиційна платформа — за життя” та 3 людей, яких обрали від забороненої політсили “Партія Шарія”.
Інформацію щодо чинних депутатів Краматорської міської ради журналісти Вільного Радіо отримали з відповіді на запит до місцевої військової адміністрацій. Дані актуальні станом на жовтень 2025 року.
Останні місцеві вибори на Донеччині відбулися 5 років тому — 25 жовтня 2020 року. Тоді, зокрема, обирали депутатів місцевих рад. У жовтні цього року мали б організувати нове голосування, але провести його неможливо через повномасштабне російське вторгнення. Також досі не врегульованим залишається статус депутатів, обраних від заборонених політичних партій.
Станом на листопад 2025 року в Україні заборонили діяльність для політичних партій:
Це відповідає Конституції України. Стаття 37 забороняє діяльність політичних сил, яка має виражений антидержавницький характер. Аналогічна заборона міститься в Законі “Про політичні партії в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”.
При цьому депутатські фракції заборонених судом політичних партій підлягають розпуску, а депутати стають позафракційними.
Зокрема, у Краматорській міській раді чинними залишаються 11 депутатів, яких обирали за списками від забороненої нині партії “Опозиційна платформа — за життя”:
Ще 3 обранці потрапили до складу міської ради від також забороненої “Партії Шарія”
Протягом 2024 року свої повноваження склали четверо депутатів міськради. Двоє з них від ОПЗЖ, і один від політсили “Наш край” (її діяльність забороняли, але це рішення вдалося оскаржити у Верховному суді — заборону зняли у 2025 році):
За 2023 рік зі своїх посад пішли двоє депутатів — Курдюкова Наталія Євгенівна та Солод Ростислав Юрійович. Вони пройшли до міської ради від “Опозиційної платформи — за життя”.
У 2020 році у складі міської ради було 42 депутати. Наразі у списку чинних — 36 прізвищ, тож кворум для ухвалення рішень на випадок відновлення повноважень ради після завершення воєнного стану тут є.
Додамо, що у населених пунктах, де створені військові адміністрації, депутати місцевих рад попри воєнний стан зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями. Але під час дії воєнного стану очільники ВА ухвалюють більшість рішень самостійно, тож збиратися на засідання депутатам не потрібно.
Раніше ми писали, що депутат Бахмутської міськради Артем Сабаєв достроково склав повноваження. Заяву про складення депутатських повноважень він подав ще 6 листопада 2025-го. Сабаєв був народним обранцем 7-го скликання — балотувався від партії “Слуга народу”. Чинними у Бахмутській міській раді залишаються 14 народних обранців.