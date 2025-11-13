Одне із засідань депутатів Краматорської міської ради. Фото: Краматорська міська рада

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Краматорській міській раді чинними залишаються 36 депутатів. Протягом року ніхто не звертався із заявами щодо припинення повноважень. Серед чинних депутатів — 11 колишніх представників забороненої нині політичної партії “Опозиційна платформа — за життя” та 3 людей, яких обрали від забороненої політсили “Партія Шарія”.

Інформацію щодо чинних депутатів Краматорської міської ради журналісти Вільного Радіо отримали з відповіді на запит до місцевої військової адміністрацій. Дані актуальні станом на жовтень 2025 року.

Останні місцеві вибори на Донеччині відбулися 5 років тому — 25 жовтня 2020 року. Тоді, зокрема, обирали депутатів місцевих рад. У жовтні цього року мали б організувати нове голосування, але провести його неможливо через повномасштабне російське вторгнення. Також досі не врегульованим залишається статус депутатів, обраних від заборонених політичних партій.

Для довідки: Станом на листопад 2025 року в Україні заборонили діяльність для політичних партій: “Держава”;

“Комуністична партія України”;

“Наші”;

“Опозиційний блок”;

“Русь єдина”;

“Ліва опозиція”;

“Прогресивна соціалістична партія України”;

“Партія Шарія”;

“Соціалістична партія України”;

“Опозиційна платформа — За життя”;

“Щаслива Україна”;

“Соціалісти”;

“Партія регіонів”;

“Блок Володимира Сальдо” (Партія регіонів);

“Союз лівих сил”;

“Справедливість та розвиток”;

Робітнича партія України (Марксистсько-Ленінська);

“Велика Україна”. Це відповідає Конституції України. Стаття 37 забороняє діяльність політичних сил, яка має виражений антидержавницький характер. Аналогічна заборона міститься в Законі “Про політичні партії в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”. При цьому депутатські фракції заборонених судом політичних партій підлягають розпуску, а депутати стають позафракційними.

Зокрема, у Краматорській міській раді чинними залишаються 11 депутатів, яких обирали за списками від забороненої нині партії “Опозиційна платформа — за життя”:

Гарбуз Андрій Анатолійович; Голуб Марія Василівна; Дубинський Сергій Петрович; Калініна Вікторія Павлівна; Литвинов Дмитро Миколайович; Орденко Юрій Володимирович; Попов Андрій Олексійович; Суков Геннадій Сергійович; Тітомир Наталія Вікторівна; Фоміна Світлана Олександрівна; Шакурова Олена Володимирівна.

Ще 3 обранці потрапили до складу міської ради від також забороненої “Партії Шарія”

Єлагіна Катерина Юріївна; Нікулічев Юрій Юрійович; Пахомов Олександр Юрійович.

Протягом 2024 року свої повноваження склали четверо депутатів міськради. Двоє з них від ОПЗЖ, і один від політсили “Наш край” (її діяльність забороняли, але це рішення вдалося оскаржити у Верховному суді — заборону зняли у 2025 році):

Павленко Артем Юрійович (ОПЗЖ);

Тарахкал Дмитро Анатолійович (ОПЗЖ);

Тарасевич Михайло Сергійович (політична партія “Наш Край”, призначений заступником начальника Краматорської МВА).

Загудаєв Віталій Вікторович (політична партія “Команда Максима Єфімова “Наш Краматорськ”);

За 2023 рік зі своїх посад пішли двоє депутатів — Курдюкова Наталія Євгенівна та Солод Ростислав Юрійович. Вони пройшли до міської ради від “Опозиційної платформи — за життя”.

У 2020 році у складі міської ради було 42 депутати. Наразі у списку чинних — 36 прізвищ, тож кворум для ухвалення рішень на випадок відновлення повноважень ради після завершення воєнного стану тут є.

Додамо, що у населених пунктах, де створені військові адміністрації, депутати місцевих рад попри воєнний стан зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями. Але під час дії воєнного стану очільники ВА ухвалюють більшість рішень самостійно, тож збиратися на засідання депутатам не потрібно.

Раніше ми писали, що депутат Бахмутської міськради Артем Сабаєв достроково склав повноваження. Заяву про складення депутатських повноважень він подав ще 6 листопада 2025-го. Сабаєв був народним обранцем 7-го скликання — балотувався від партії “Слуга народу”. Чинними у Бахмутській міській раді залишаються 14 народних обранців.