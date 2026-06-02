Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

Комісія при Соледарській міській військовій адміністрації 21 та 25 травня розглянула ще 14 заяв від мешканців громади, які намагаються отримати державну компенсацію за зруйноване житло. Всім заявникам погодили видачу житлових сертифікатів, найбільше з них стосуються будинків у Никифорівці.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської міської ВА 226р та 229р.

Так, житлові сертифікати отримають семеро мешканців Никифорівки, п’ятеро власників нерухомості в Міньківці, а також по одній людині з Васюківки та Бондарного.

Зазначені населені пункти належать до переліку територій активних бойових дій, тому там можна застосувати механізм дистанційного обстеження. Заяви на компенсацію комісія розглядає через Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Водночас подати заяву щодо компенсації за житло, яке залишилось на окупованих територіях, поки неможливо.

Загалом у Соледарській громаді за травень 2026 року погодили компенсації 59 заявникам.

Нагадаємо, у Лиманській громаді напередодні встановили факт знищення 24 житлових будинків у низці населених пунктів. Власники нерухомості за вказаними адресами тепер зможуть подати заяви на державну компенсацію.