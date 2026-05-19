Зруйновані будинки Соледарської громади. Ілюстративне фото: з архіву Сергія Гошка

Профільна комісія при Соледарській міській військовій адміністрації від 8 по 18 травня розглянула ще шість заяв від мешканців громади, які намагаються отримати компенсації за знищене житло. 28 мешканцям погодили цю допомогу, а трьом — відмовили. Розповідаємо, яких населених пунктів стосуються позитивні рішення.

Про надання компенсацій йдеться в розпорядженнях начальника Соледарської міської військової адміністрації №202р, №204р та №223р.

Найбільше позитивних рішень комісії стосуються будинків у Никифорівці — загалом 11 заявників отримають компенсації. Ще восьмеро — у Міньківці, п’ятеро — у Васюківці, двоє — у Бондарному та по одній людині в Хромівці та Оріхово-Василівці.

Трьом заявникам відмовили у наданні компенсацій — нерухомість всіх розташована у Міньківці.

Загалом від початку травня компенсації погодили вже 45 заявникам.

Усі перелічені села входять до переліку територій активних бойових дій згідно, тому, там можна застосувати механізм дистанційного обстеження. Заяви на компенсацію комісія розглядає через Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Подати заяву щодо житла на окупованих територіях поки що неможливо.

Нагадаємо, станом на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн. Журналісти Вільного Радіо розповіли, де його знайти.