Мати постраждалого внаслідок вибуху дрона. Скриншот з відео поліції

У прифронтовому Лимані сім’ю з двома дітьми повторно вивезли після того, як старший син зазнав тяжкого поранення під час вибуху. Юнак наразі перебуває в лікарні, а його рідних доправили у безпечніше місце.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Як розповіли правоохоронці, у 2024 році цю сім’ю вже вивозили евакуаційники “Білого янгола”, однак за кілька тижнів жінка з дітьми самостійно повернулася додому.

“Син пішов через дорогу по колоду, щоб підперти стіну, у нас стіна валиться. Не побачив дрон — той сидів у засаді чи що. Нахилився за колодою, і воно вибухнуло”, — розповідає мати.

Після поранення юнака евакуювали військові. Наразі він перебуває у шпиталі в Дніпрі.

Згодом поліцейські вивезли з міста матір хлопця, його 12-річну сестру та їхню сусідку. Як зазначили в поліції, родина перебуває у шелтері під наглядом ювенальних поліцейських і соціальних служб та отримує необхідну допомогу. Очікується, що найближчим часом вони зможуть возз’єднатися з пораненим.

У поліції додають, що ситуація в Лимані залишається складною: місто регулярно зазнає обстрілів, а безпілотники становлять загрозу для цивільних. Наразі там залишаються близько 1900 мешканців.

Раніше ми розповідали, що російські війська готуються до механізованих штурмів на Лиманському напрямку. Востаннє вони пробували наступати таким чином місяць тому. Водночас росіяни найбільше концентруються на ударах по логістиці — переважно дронами.