Минулої доби під обстріли російської армії потрапили п’ятеро цивільних на Донеччині. Двоє з них не пережили ударів. Війська країни-агресорки понад 1,3 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.
Під російські обстріли потрапили 11 населених пунктів Донеччини
6 лютого 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селища Красноторка, Олексієво-Дружківка та села Запаро-Мар’ївка, Кіндратівка, Оріхуватка й Привілля.
По Добропіллю російські військові вдарили FPV-дроном. Внаслідок атаки загинула цивільна людина.
В Олексієво-Дружківці через обстріл загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Миколаївку росіяни атакували трьома авіабомбами “КАБ-250” та FPV-дроном — поранили людину, пошкодили об’єкт інфраструктури й знищили автомобіль.
По Оріхуватці російські військові вдарили авіабомбою “КАБ-250” та FPV-дроном. Унаслідок атаки поранення дістала одна людина, також постраждали десять приватних будинків.
Краматорськ окупанти атакували трьома дронами “Молнія-2” — пошкодили багатоквартирний будинок, критий ринок і торговельний кіоск. Близько 03:40 місто зазнало ще трьох ударів, інформацію про наслідки зараз уточнюють.
У Дружківці російські дрони пошкодили багатоквартирний будинок, автомобіль швидкої допомоги та евакуаційну автівку. Люди не постраждали, але транспорт зазнав руйнувань.
У Запаро-Мар’ївці росіянипошкодили шість приватних будинків, у Красноторці — цивільне авто.
По Привіллю російські військові завдали ударів двома авіабомбами “КАБ-250”. Обстріли пошкодили два приватні будинки, підприємство та об’єкти критичної інфраструктури.
У Кіндратівці з російські снаряди руйнували будівлю закладу освіти.
З прифронтових громад за день евакуювали 880 людей, серед них — 32 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 153 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:
на Лиманському напрямку російські війська шість разів намагалися прорвати українську оборону поблизу Дробишевого, Ставків, Лимана, Твердохлібового та Новоселівки;
на Слов’янському напрямку протягом доби українські захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Платонівки, Кривої Луки, Дронівки, Закітного та Різниківки;
на Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили;
на Костянтинівському напрямку окупанти 12 разів атакували поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Берестка, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки та Іванопілля;
на Покровському напрямку українські військові відбили 41 штурм російських сил біля Вільного, Затишку, Мирнограда, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Новопідгородного, Молодецького, Дачного, Філії, Шевченка та у напрямку Торецького;
на Олександрівському напрямку російські війська протягом дня п’ять разів атакували в районах Єгорівки та Злагоди, а також у бік Іванівки, Зеленого Гаю та Вербового.