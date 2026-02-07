Підтримати
6 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині двоє людей загинули та ще троє зазнали поранень. Як минув день у регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

Валерія Пащенко
Минулої доби під обстріли російської армії потрапили п’ятеро цивільних на Донеччині. Двоє з них не пережили ударів. Війська країни-агресорки понад 1,3 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 11 населених пунктів Донеччини

6 лютого 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, селища Красноторка, Олексієво-Дружківка та села Запаро-Мар’ївка, Кіндратівка, Оріхуватка й Привілля.

  • По Добропіллю російські військові вдарили FPV-дроном. Внаслідок атаки загинула цивільна людина. 
  • В Олексієво-Дружківці через обстріл загинула одна людина, ще одна дістала поранення. 
  • Миколаївку росіяни атакували трьома авіабомбами “КАБ-250” та FPV-дроном — поранили людину, пошкодили об’єкт інфраструктури й знищили автомобіль. 
  • По Оріхуватці російські військові вдарили авіабомбою “КАБ-250” та FPV-дроном. Унаслідок атаки поранення дістала одна людина, також постраждали десять приватних будинків.
  • Краматорськ окупанти атакували трьома дронами “Молнія-2” — пошкодили багатоквартирний будинок, критий ринок і торговельний кіоск. Близько 03:40 місто зазнало ще трьох ударів, інформацію про наслідки зараз уточнюють. 
  • У Дружківці російські дрони пошкодили багатоквартирний будинок, автомобіль швидкої допомоги та евакуаційну автівку. Люди не постраждали, але транспорт зазнав руйнувань.
  • У Запаро-Мар’ївці росіяни пошкодили шість приватних будинків, у Красноторці — цивільне авто. 
  • По Привіллю російські військові завдали ударів двома авіабомбами “КАБ-250”. Обстріли пошкодили два приватні будинки, підприємство та об’єкти критичної інфраструктури.
  • У Кіндратівці з російські снаряди руйнували будівлю закладу освіти.

З прифронтових громад за день евакуювали 880 людей, серед них — 32 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 6 лютого 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 153 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • на Лиманському напрямку російські війська шість разів намагалися прорвати українську оборону поблизу Дробишевого, Ставків, Лимана, Твердохлібового та Новоселівки;
  • на Слов’янському напрямку протягом доби українські захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Платонівки, Кривої Луки, Дронівки, Закітного та Різниківки;
  • на Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили;
  • на Костянтинівському напрямку окупанти 12 разів атакували поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Берестка, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки та Іванопілля;
  • на Покровському напрямку українські військові відбили 41 штурм російських сил біля Вільного, Затишку, Мирнограда, Новоолександрівки, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Новопідгородного, Молодецького, Дачного, Філії, Шевченка та у напрямку Торецького;
  • на Олександрівському напрямку російські війська протягом дня п’ять разів атакували в районах Єгорівки та Злагоди, а також у бік Іванівки, Зеленого Гаю та Вербового.
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, Росія продовжує наступальні дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Протяжність активної лінії фронту станом на 6 лютого становить близько 1200 кілометрів.

