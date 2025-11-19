Засідання чергової сесії Соледарської міської ради, липень 2021 року. Фото: Соледарська міська рада

У списку чинних депутатів Соледарської міської ради залишаються 15 обранців. Серед них більше половини (дев’ятеро) обиралися від політичних сил, діяльність яких наразі в Україні заборонена. За 2025 рік свої повноваження склали двоє: депутат від “Слуги народу” та депутатка від забороненої нині політичної партії “Опозиційна платформа — за життя”.

Інформацію щодо чинних депутатів Соледарської міської ради журналісти Вільного Радіо отримали з відповіді на запит до місцевої військової адміністрацій. Дані актуальні станом на жовтень 2025 року.

Останні місцеві вибори на Донеччині відбулися 5 років тому — 25 жовтня 2020 року. Тоді, зокрема, обирали депутатів місцевих рад. У жовтні цього року мали б організувати нове голосування, але провести його неможливо через повномасштабне російське вторгнення.

Для довідки: Станом на листопад 2025 року в Україні заборонили діяльність для політичних партій: “Держава”;

“Комуністична партія України”;

“Наші”;

“Опозиційний блок”;

“Русь єдина”;

“Ліва опозиція”;

“Прогресивна соціалістична партія України”;

“Партія Шарія”;

“Соціалістична партія України”;

“Опозиційна платформа — За життя”;

“Щаслива Україна”;

“Соціалісти”;

“Партія регіонів”;

“Блок Володимира Сальдо” (Партія регіонів);

“Союз лівих сил”;

“Справедливість та розвиток”;

Робітнича партія України (Марксистсько-Ленінська);

“Велика Україна”. Це відповідає Конституції України. Стаття 37 забороняє діяльність політичних сил, яка має виражений антидержавницький характер. Аналогічна заборона міститься в Законі “Про політичні партії в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”. При цьому депутатські фракції заборонених судом політичних партій підлягають розпуску, а депутати стають позафракційними.

Наразі у Соледарській міській раді чинними залишаються 7 депутатів, яких обирали за списками від забороненої нині партії “Опозиційна платформа — за життя”:

Боровик Володимир Іванович; Гребеник Гелена Геліївна; Зелений Вадим Олегович; Петров Сергій Михайлович (за інформацією розслідування NGL.media, він у березні 2023 року виїхав з України. До системи “Шлях” депутата внесла Волинська ОВА. У вересні 2023 року Петров з Польщі опублікував фото зі своєю донькою); Степаненко Ігор Миколайович; Степаненко Олександр Миколайович; Шакун Юрій Володимирович.

Ще 2 обранці потрапили до складу міської ради від також забороненої політсили “Опозиційний блок”:

Ватутіна Ганна Сергіївна; Шванік Олександр Михайлович.

Протягом 2025 року двоє депутатів Соледарської міської ради достроково припинили свої повноваження за особистою заявою. Зокрема колишня представниця забороненої ОПЗЖ — Ушакова Юлія Вікторівна.

У попередній рік також достроково припинили повноваження за особистою заявою двоє депутатів від ОПЗЖ.

Попов Андрій Петрович (за особистою заявою);

Сенецька Ганна Олександрівна (за особистою заявою).

Загальний склад міської ради початково налічував 26 депутатів, наразі кворум для ухвалення рішень тут зберігається.

Додамо, що у населених пунктах, де створені військові адміністрації, депутати місцевих рад попри воєнний стан зберігають свій статус та користуються належними їм правами й гарантіями, а також подають декларації. Але під час дії воєнного стану очільники ВА ухвалюють більшість рішень самостійно, тож збиратися на засідання депутатам не потрібно.

