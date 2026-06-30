Антидронові сітки на під'їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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За перше півріччя 2026 року державні та комунальні установи Донеччини уклали щонайменше 34 договори, пов’язані із закупівлею антидронових сіток, матеріалів для їх монтажу та облаштування антидронових коридорів. Загальна сума цих договорів склала 17,6 мільйона гривень. Найбільшим замовником стало Управління ЖКГ Слов’янської міської військової адміністрації, яке закупило матеріалів майже на 16,5 млн грн.

Журналісти “Вільного Радіо” проаналізували ці закупівлі та зібрали їх в одному матеріалі.

Під час аналізу ми обрали лоти органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. У Єдиному закупівельному словнику такі закупівлі позначають кодами 39540000-9 (Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки), 44310000-6 (Вироби з дроту) та 45340000-2 (Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів). Цей текст ми побудували на основі результатів пошуку за цими категоріями.

Найбільше матеріалів для антидронового захисту закупила Слов’янська МВА

Найбільшим замовником матеріалів для облаштування антидронового захисту серед проаналізованих закупівель стало Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської військової адміністрації. За перше півріччя 2026 року управління уклало дев’ять договорів на загальну суму 16,49 млн грн.

Ці кошти пішли на закупівлю полімерної сітки, чорного сталевого дроту діаметром 4 мм, канельованої металевої сітки, поліпропіленового шнура та електродів для зварювання — матеріалів, необхідних для облаштування антидронового захисту.

Усі договори уклали без проведення відкритих торгів, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів №1178, яка дозволяє прямі закупівлі для забезпечення потреб оборони під час воєнного стану.

У документах до закупівель зазначають, що матеріали призначені для облаштування антидронового захисту автомобільних доріг Слов’янської громади, захисту об’єктів критичної інфраструктури та виконання плану оборони громади. Підставою для закупівель стали офіційні запити військової частини 3035 Національної гвардії України.

Найдорожчим договором стала закупівля 1,4 млн квадратних метрів полімерної сітки за 5,6 млн грн, яку уклали з підприємцем Юрієм Небесним. Крім самої сітки, військові просили забезпечити матеріали для її монтажу, зокрема дріт і пластикові стяжки.

За даними аналітичної системи YouControl, Юрій Небесний зареєстрований як фізична особа-підприємець у Слов’янську з листопада 2020 року. Основний вид його діяльності — роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Серед додаткових напрямків — оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами, а також залізними виробами й обладнанням.

Попри те, що підприємець працює вже понад п’ять років, значні державні замовлення він почав отримувати лише у 2026 році. Якщо у 2025 році його доходи від державних закупівель становили лише 12,2 тис. грн, то за перше півріччя 2026-го ця сума зросла до майже 6 млн грн. Для порівняння, у 2024 році він уклав державних контрактів на 864,2 тис. грн, а у 2023 році — на 1,8 млн грн.

Саме контракт зі Слов’янською міською військовою адміністрацією на постачання полімерної сітки став найбільшим державним замовленням підприємця за весь час його роботи.

Загалом найбільші договори на постачання матеріалів отримали Юрій Небесний (5,6 млн грн), Дмитро Чівіков (3,6 млн грн) та Андрій Василенко (2 млн грн). Останній також двічі постачав сталевий дріт. Окремі договори на поліпропіленовий шнур, канельовану сітку та електроди уклали з іншими підприємцями.

У Краматорську окремо закуповували сітки та окремо оплачували роботи з облаштування антидронових коридорів

Інший підхід до організації антидронового захисту застосували у Краматорську. Там КП “Міськсвітло” закуповувало окремо матеріали та окремо — роботи з облаштування антидронових коридорів.

Журналісти Вільного Радіо знайшли у Prozorro дві закупівлі шпалерної сітки, яку в документах також називають “затіняйкою”. Обидва договори уклали з ТОВ “Одеспромпак”.

За ними підприємство придбало 111,5 тисячі погонних метрів сітки на 518 724,04 грн. Перший договір передбачав постачання 63 тисяч погонних метрів на 283,5 тис. грн, другий — 48,5 тисячі погонних метрів на 235,2 тис. грн.

Обидві закупівлі, як і у Слов’янську, провели без відкритих торгів.

Окремо КП “Міськсвітло” оплачувало роботи зі встановлення антидронових конструкцій. Станом на час підготовки матеріалу журналісти знайшли 21 угоду, укладену на загальну суму 460 418,92 грн.

Залежно від конкретної угоди виконавці мали:

забивати палі,

встановлювати опори,

монтувати металеві конструкції,

встановлювати натяжні елементи,

натягувати дріт,

зшивати антидронові сітки,

монтувати готові конструкції.

Частина договорів охоплювала повний комплекс робіт, тоді як інші стосувалися лише зшивання антидронових сіток.

За цими договорами планували облаштувати щонайменше 42,234 кілометра антидронових коридорів. Крім того, окремими угодами передбачалося зшивання щонайменше 49,7 тисячі квадратних метрів антидронових сіток.

Угоди укладали з різними фізичними особами. Найбільше договорів отримали Володимир Акулов та Михайло Головащенко — по три кожен. Ще по два договори уклали з Романом Котляровим, Олегом Юциком, Олександром Шилінгом, Анатолієм Домницьким, Вікторією Бородіною та Світланою Шевченко.

Аналіз документів також показав, що частина договорів має однакові або майже однакові технічні параметри та вартість. Наприклад, договори №21, №22 та №23 передбачають облаштування по 2,624 кілометра антидронового коридору за 23 511,04 грн кожен, але уклали їх із різними виконавцями.

Ще дві угоди — №13 та №24 — стосуються облаштування 2,762 кілометра майже за однаковою ціною — 24 745 грн та 24 747,52 грн відповідно.

Антидронові сітки купували й інші громади Донеччини

Окрім Слов’янської МВА та краматорського КП “Міськсвітло”, антидронові сітки або матеріали, які можуть використовуватися для їх облаштування, у 2026 році закуповували й інші громади.

Так, виконавчий комітет Новодонецької селищної ради у червні уклав договір на 121,8 тис. грн на постачання антидронової сітки та мотузки. За ці кошти громада придбала один рулон антидронової сітки площею 840 квадратних метрів та десять мотузок завтовшки 10 мм і довжиною по 100 метрів.

Ще раніше комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій” придбало 755 шпалерних сіток розміром 1,7×500 метрів та вісім котушок поліпропіленового шпагату загальною вартістю 11,6 тис. грн.

У документації цієї закупівлі не зазначено, що матеріали призначені саме для облаштування антидронових коридорів. Водночас аналогічні шпалерні сітки останнім часом широко використовують для захисту доріг, позицій та логістичних маршрутів від безпілотників.



Раніше ми писали, які оборонні закупівлі проводили на Донеччині за перші місяці 2026 року.

