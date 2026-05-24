Бахмутський міський центр соціальних служб. Ілюстративне фото: зі сторінки установи у Facebook

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бахмутський міський центр соціальних служб вирішили перейменувати — тепер це Центр надання соціальних послуг. Ймовірно, зміни запроваджують на тлі об’єднання установи з іншим закладом цієї сфери.

Про перейменування журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, Бахмутський міський центр соціальних служб тепер називатиметься Центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради. Очолювати його продовжить Марина Погорєлова.

Разом з назвою для установи оновили положення. У них зазначають, що основними напрямками діяльності Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи із жителями громади, аби ті не потрапили у складні життєві обставини;

надання комплексу послуг — у соціальній, правовій, психологічній, медичній та освітній сферах;

оформлення документів щодо житла, земельних ділянок та працевлаштування, включно з отриманням грантів для бізнесу.

Окрім цього, для роботи закладу створили одразу декілька служб — із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, допомоги вдома, адресної натуральної та грошової допомоги. Також постраждалих від домашнього насильства передбачили мобільну бригаду психологічної підтримки та притулок тимчасового захисту.

Нагадаємо, до перейменування Бахмутського міського центру соціальних служб до нього приєднали Територіальний центр соцобслуговування. Установа працювала понад місяць без очільника — директорка Олена Черман померла 27 березня 2026 року.